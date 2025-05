Tica contó que trató mal a Diego Luna, famoso actor de Star Wars, y este fue el motivo

Diego Luna ha participado en varias cintas. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

Una tica identificada en TikTok como MariferGamo confesó que tuvo un inesperado encuentro con un famoso actor de Star Wars y, sin darse cuenta, lo trató de manera grosera.

“La cosa es que me fui para Limón, era la primera vez que iba en marzo. Una amiga y yo nos fuimos a Puerto Viejo y estábamos en un restaurante con carpas. Cuando las vi, dije que quería sentarme ahí porque no me quería quemar”, inició diciendo.

La joven explicó que, al sentarse en una de las mesas, notó la presencia de unos hombres corpulentos, vestidos de negro y portando micrófonos.

“Nos sentamos y, cuando vimos, los señores de negro estaban vacilando con un mae (Diego Luna), quien llegó con una guitarra y de la nada empezó a cantar”, agregó.

Según relató Marifer, el hombre, vestido de hippie, estaba bromeando con la gente y parecía bastante relajado. “Le dije a mi amiga: ‘No lo vuelva a ver porque ese mae va a venir a pedirnos plata’, ya que no dejaba de vernos”, expresó.

La joven admitió que hubo intercambio de miradas con el actor, pero desde lejos, ya que no querían que les pidiera nada.

“Al rato llegó un montón de gente más y todos querían tomarse fotos con el mae. Nosotras ya no lo estábamos viendo con cara rara, sino con confusión. Después de las fotos, él nos miraba como diciendo: ‘Soy importante, al rato quieren una foto’”, comentó Marifer.

La creadora de contenido contó que, a pesar de eso, decidieron no pedirle foto porque pensaron que podía tratarse de un “pata pelada”.

“Patas peladas soy yo. Cuando el mae se fue en esos carros grandes con sus guardaespaldas, tuvimos que preguntar quién era, y nos dijeron que era Diego Luna, quien, recientemente, ganó un Óscar y sale en algunas películas de Star Wars y una serie”, explicó.

Después de darse cuenta de esto, la joven reflexionó sobre el hecho de no juzgar a las personas por su apariencia. “La moraleja aquí es no tratar mal a la gente por cómo se ve”, comentó.

Este medio consultó a Migración si el actor estuvo de visita en ese mes, pero aún no hemos obtenido respuesta.