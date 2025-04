Tica contó que vio a Chayanne como “Dios lo trajo al mundo” en un famoso hotel en San José

Chayanne se presentará el próximo sábado 5 de abril en el Estadio Nacional. (BLieve Entertainment/Cortesía)

Gisselle Vargas Valera vivió lo que muchas solo se atreven a imaginar: vio a Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, completamente desnudo.

Esta vecina de San Ramón se ha convertido en la envidia de muchas, pues contó la anécdota en su cuenta de TikTok y a nosotros nos dio detalles exclusivos de aquel momento.

Vargas detalló que cuando sucedió todo esto, Chayanne estaba iniciando su carrera como solista y ella en aquel entonces tenía unos 26 años y acababa de empezar a trabajar en un famoso hotel de la capital.

“Trabajé en el hotel por tres años intermitentes. Viajaba todos los días desde San Ramón. Inicié trabajando como camarera, al tiempo me gané estar a cargo de la suite presidencial. Después vino Chayanne y yo sabía que era él, todo el mundo lo sabía, pues él llamó al ama de llaves, que era yo, para pedir más toallas. Entonces a mí me dicen que suba más toallas”, comentó.

El inesperado momento con Chayanne

Esta afortunada de 62 años explicó que para entrar a una habitación presidencial existen varios protocolos y es necesario tocar tres veces.

“Las habitaciones son como apartamentos muy lindos, pero la regla es tocar; si uno toca tres y no sale alguien, es porque no hay nadie y uno puede entrar. Yo entré, me dirigí a la habitación principal, donde yo entro y hago a agacharme a poner las toallas en la cama. Él salió al mismo tiempo, entonces nos topamos como en la esquina de la cama y Chayanne, lo que hizo fue pelar los ojos y echarse una risilla vacilona. Sentí que fue gracioso, pero vergonzoso”, detalló.

Vagas explicó que ella en ese entonces estaba casada y tenía hijos y que su intención nunca fue verlo como Dios lo trajo al mundo.

“Yo me impresioné, me dio risilla, pero susto. No cruzamos palabra, solo fue ese ¡ups! y después me salí de la habitación”, confesó.

La ramonense confesó que, después del penoso episodio, sus compañeras decían que ella era muy dichosa.

“Me encantaría que él reaccionara. Mucha gente lo ha etiquetado, pero como anda en gira, me imagino que también le llegan muchas etiquetas, pero me gustaría saber si de casualidad él se acuerda de ese día, porque primero fue hace muchos años y segundo, yo sé que tiene muchas anécdotas, pero no son todas así”, dijo.

Vargas contó que después de subir el video de aquella increíble historia no ha dejado de recibir comentarios, ya que muchas hubiesen querido estar en su lugar.

Guisselle contó que todo se dio cuando Chayanne apenas empezaba su carrera como solista. (Archivo/Archivo)

“Esos comentarios dan risa; Chayanne es una persona muy humilde, simpática y tiene un carisma diferente en general. Uno sabe que los famosos tienen muchas oportunidades y uno siempre lo ha visto estable en su matrimonio y con sus hijos y hasta con sus fans. “Yo creo que él tiene los pies puestos en la tierra y nunca se le ha subido la fama y eso hace que uno lo vea como una gran persona”, exclamó.

Tica confiesa que vio a Chayanne desnudo

La historia de Chayanne revive

Vargas dijo que siempre la historia revive entre sus excompañeros de hotel cuando Chayanne viene al país.

“Es una historia que siempre he contado a mi familia y quedará para la historia”, dijo.

La señora es vecina de San Ramón.

La fanática dijo que ella quería ir al concierto de este sábado 4 de abril, sin embargo se le hizo imposible ya que cuando su hija se metió a comprar las entradas en línea, ya estaban agotadas.

“Nunca he podido ir a un concierto de Chayanne porque al menos antes pasaba mucho trabajando y siempre que venía no coincidía y ahora que podía no pudimos comprar porque estaban agotadas”, agregó.

Recordemos que el puertorriqueño se presentará este sábado en el Estadio Nacional a las 7 de la noche.