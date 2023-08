Tica destaca en reality “Superfan” de la televisora gringa CBS por su amor a Gloria Estefan

Gloria Estefan es una de las cantantes cubanas más conocidas y pegadas en Estados Unidos. Instagram

La principal cadena de televisión en Estados Unidos CBS acaba de estrenar un reality show en el que una costarricense destacará por su gran amor a Gloria Estefan.

Se trata del programa “Superfan” en donde en cada episodio reúnen a los cinco verdaderos seguidores de un artista internacional y ellos deben demostrar cuánto conocen a su ídolo para ganarse un gran premio.

Este miércoles 23 de agosto se transmitirá el especial de la cantante cubana y la transgénero tica Vinna Rouge será una de las fans participantes, luego de ser seleccionada entre más de 100 seguidores de la artista.

Este espacio se estrenó la semana anterior con el especial de la cantante Shania Twain y del rapero LL Cool J.

Vinna y demás participantes compartieron con Gloria Estefan el escenario cuando cantó una de sus canciones. Cortesía

Según contó la tica, este programa se grabó hace un año y para entrar a la competencia le hicieron hasta tres exámenes sicológicos para comprobar, por ejemplo, que no le iba hacer ningún daño a la cantante cuando la conociera o hacer alguna otra locura en televisión.

“En ese momento yo estaba en Colombia, me andaba haciendo unos retoques estéticos el año pasado cuando me pongo a ver mis redes sociales y veo que me escriben de CBS y me tiran un mensaje que dice que están haciendo casting para quien conozca o crea saber toda la información de un artista en especial, en este caso de Gloria Estefan y yo me quedo así (sorprendida) y dije: ‘pues yo’, o sea, creo conocerla y conocer todo de ella porque y me inscribí”, contó la transgénero.

Vinna mencionó que para participar tuvo que mandar mucho material como fotos, música, vestuario que hiciera constar que era fiel seguidora de la cubana y el por qué la quiere tanto.

Cuando ella inició en el mundo del transformismo lo hizo imitando a Estefan, por ende, dice conocerla al dedillo.

“Fue una entrevista total la que me hicieron, que cómo la he conocido, que presente número uno, qué lazos o cuánto tiempo y qué cosas locas has hecho como fan para que me escogieran entre las más de 100 personas, entonces, tuve que mandar en la aplicación (en la que se inscribió) fotos, conciertos con ella, música que he cantado de ella, todo lo que demostrara que yo sabía en este caso de Gloria Estefan”, contó.

LEA MÁS: Vinna Rouge, la reconocioda transgénero tica, recibe una sorpresa de Emilio Estefan

Artista no sabía

La transgénero herediana, radicada en Estados Unidos, contó que después de ese primer filtro la gente de producción del programa le hizo varias entrevistas más personales por videollamada en las que tuvo que enseñarles hasta su casa para comprobar que tenía algunos objetos que hicieran referencia a la cantante.

La noticia de que había quedado como seleccionada para estar en el reality se la dieron dos meses después de presentar todas las pruebas de que era una superfan.

En el 2012 Vinna participó en el video musical “Hotel Nacional” de la cubana y desde entonces hizo una gran amistad con ella y su esposo Emilio Estefan. Dicha oportunidad de salir en el video le llegó cuando trabajaba como drag queen en el club Azúcar, en Miami, Estados Unidos.

El programa lo transmitirán este 23 de agosto en el canal CBS y después estará en todas sus redes sociales. Cortesía

Lo más curioso es que ni la misma Gloria sabía que la costarricense iba a competir en el reality.

“Gloria no sabía, lo que ella no imaginaba es que yo iba a estar ahí, eso fue como una sorpresa para ella. Jamás imaginó que yo iba a hacer todo eso para llegar hasta Los Ángeles para compartir con ella otro momento especial.

“Como el programa es sorpresa para los artistas tuve que pasar por varios filtros que comprobaran que no soy una persona loca, tuve que pasar por varias pruebas sicológicas, hasta que se llegó el momento en que mandaron el tiquete de avión para viajar a Los Ángeles y ahí me pusieron seguridad, no podía hablar con nadie, no podía decir nada en redes sociales, todo es totalmente callado y si uno lo hace queda descalificado, el día de la grabación me quitaron el teléfono”, mencionó.

Duras pruebas

Vinna contó además que la misma producción les escogió el vestuario, pues todo es referente a la cantante y su carrera musical.

También nos adelantó que parte de las pruebas que les hicieron era que con solo el tono de una canción debía adivinar el título, además describir por medio de una foto dónde estaba ella en ese momento y que porque dijo tal frase o a raíz de qué. Es decir, la competencia era bien ruda.

Como el programa aún no lo han dado no quiso revelarnos más detalles, solo que como todo reality hay controversia y que al final clasifican tres de los cursantes y que ella logró avanzar hasta ese punto.

Ese fue el momento en el que Gloria se percata que la tica está entre los participantes. Cortesía

Vinna está en estos momentos en Nueva York, pues precisamente este miércoles se encontrará con Gloria Estefan en su hotel.