Tica que modeló para Playboy recordó con sensuales fotos por qué una vez fue conejita

Marianela cumplió 40 años el 10 de junio.

La modelo tica Marianela Valverde dejó con la boca abierta a sus seguidores con unas sensuales fotos como en los viejos tiempos, cuando modelaba para la famosa revista Playboy.

La guapa expresentadora llegó al cuarto piso el 10 de junio y lo celebró de una manera muy particular.

La guapa se hizo varias foticos, las cuales dejaron enamorado a más de uno.

Nela compartió las fotos en su cuenta de Instagram y escribió: “¡Ey! Acá les comparto mis últimas fotos de la sesión de los welcome 40 (bienvenidos 40). ¿Qué les puedo decir? Quería unas fotos para recordar que no hay mejor edad que la que se cumple, que no hay mejor vestido que nuestra piel y que no hay mejor momento que ahora”.

No hay duda que la rubia come años, porque tiene un tremendo cuerpazo.

Pese a que han pasado varios años desde que la tica posó para la revista Playboy, estas recientes fotografías le pueden traer recuerdos a uno que otro seguidor, que la sigue desde sus inicios como modelo.

Valverde modeló para la revista Playboy en el 2011 con 27 años, en ese entonces le habían pagado cerca de 10 millones de colones por salir en la famosa revista.

Marianela Valverde compartió las últimas fotos de la sesión de cumpleaños.(Instagram)

La guapa modelo se mantiene como el vino. Instagram

Marianela Valverde mostró el cuerpazo que tiene. Instagram