Tica que vende contenido en OnlyFans confesó lo que llegó a pagar un cliente por su ropa íntima

Dos muchachas que fueron invitadas al pódcast “Con la luz prendida”, sorprendieron al contar todo lo que han ganado con la creación de contenido en OnlyFans.

“Con luz prendida”, subió parte de la entrevista que le hicieron a las muchachas donde una de ellas reveló que por OnlyFans, conoció un “sugar virtual” (un paganini), y quería que le enviara algo poco común.

“Aquí en Costa Rica, conocí un sugar de manera virtual y me pidió que le enviara un calzón usado y me compró un Iphone 12, por el calzón. Lo usé solo un día, pensaba que tenía que usarlo por una semana, porque no sabía mucho del tema, pero después me dijo que solo quería que lo utilizara por el día, para después enviarlo”, contó.

La muchacha expresó que para la logística del envío, usó un mensajero privado, ya que así se evita el contacto con el cliente.

Por su parte, la otra invitada le dijo que si le podía explicar porque a ella le gustaría expandir su negocio, ya que la tenía pensando el tema de los envíos cuando le piden cosas de otros países, debido a que su cuenta solo funciona afuera.

Sin duda que la industria del contenido sexual y todo lo que se relaciona a eso está cada vez más pegado en nuestro país y en el mundo entero.