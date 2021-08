Ticas que venden contenido en OnlyFans piensan en jalar a otras apps ante posible censura

La plataforma es cada vez más famosa. Onlyfans. La plataforma es cada vez más famosa. Onlyfans.

La noticia de que la plataforma OnlyFans censurará todo contenido “sexual explícito” a partir del 1º de octubre, agarró fuera de base a muchas creadoras de videos y fotos calientes en nuestro país y en todo el mundo.

La empresa, cuya sede se ubica en Gran Bretaña y que declara tener dos millones de “creadores de contenidos” a los que se les paga por subir fotos y videos, anunció el jueves que permitirá la desnudez dentro de una “política de uso aceptable”, la cual todavía está en definición.

En un comunicado, OnlyFans detalló que los cambios se dan en respuesta a las preocupaciones de banqueros, mientras busca ampliar su audiencia más allá del contenido para adultos, con fotos y videos de cocina o yoga, por ejemplo.

Esto quiere decir que las imágenes más que calientes serían cosa del pasado y el negocio con el que muchísimas personas se la jugaron durante la pandemia, se les caería.

Sin embargo, durante el transcurso de este viernes, los creadores de contenido recibieron un correo electrónico en el que se les explica que Only Fans lanzará una aplicación y allí será donde no se podrá mostrar contenido explícito, pero en la página web sí se podrá, como lo venían haciendo hasta ahora. Ahora tocará ver si esto realmente se cumple.

La Teja consultó a chicas del país que comercian su contenido en esa plataforma, quienes se mostraron asombradas con la decisión, por lo que desde ahora están buscando alguna otra página para mudarse.

Recordemos que este es el segundo golpe que reciben estas personas, pues hace menos de un mes se anunció que el Ministerio de Hacienda cobrará un impuesto a los usuarios de esa plataforma.

“Estoy sorprendida, pero ya se veía venir. No entiendo el porqué, ya que van a dejar de recibir mucho dinero y nosotras vamos a tener que recurrir a otra plataforma”, dijo Christy Artavia, quien lleva poco más de un año de vender contenido.

Ella agregó que estaban en OnlyFans debido al prestigio que se ganó en los últimos meses y porque les daba confianza para trabajar.

Otra que opinó fue una chica llamada María, quien señaló que seguirá subiendo material en ese sitio, pero buscará más opciones.

“Ya he hablado con otras chicas para pasarnos a otra plataforma, no tengo muy claro qué va a pasar o qué nos van a dejar subir en el OnlyFans. Si es solo subir cosas sexis, yo lo voy a mantener ahí, se sube lo que se pueda y se gana lo que se pueda, yo llevo apenas como dos meses y me ha ido muy bien, pero da cólera que nos quieran joder primero con lo del IVA y ahora con esto, porque nosotras no le hacemos daño a nadie, somos mayores de edad y no estamos robando, pero así es esto”, aseguró.

Ella no cree que se caiga por completo el negocio, pero sabe que sí afectará bastante las finanzas de muchas.

Más opciones.

Más opciones.

Como el mercado de la venta de contenido está de moda, existen otras aplicaciones que podrían dar un paso al frente.

Entre las más conocidas están WhatsApp, Telegram y hasta Facebook, las cuales son muy usadas por las personas que no pueden acceder por alguna razón a la plataforma británica.

En estas, los vendedores de contenido dan como una probadita de lo que se podrían encontrar si las personas compran sus videos e imágenes, después brindan el número telefónico y los interesados pueden contactar para pedir material.

La paga se hace generalmente por SINPE móvil y el trato pareciera gustar mucho a los clientes, pues incluso interactúan, de manera privada, con el creador o creadora de estos videos.

Otra que es famosa MYM fans, la cual fue creada en Francia. Es muy parecida a OnlyFans, aunque los desnudos que se presentan son un poco menos explícitos que en la anterior.

“Es la red social privada que permite a las figuras públicas, modelos e influencers monetizar su contenido y ganar dinero”, dice la descripción. Una muy similar es Patreon.

Entre las opciones también está Facecast, que si bien no es para esos motivos, consiste en crear creativos vídeos cortos de 15 a 60 segundos.

“Puedes transmitir en vivo o usar la divertida opción de videochat aleatorio. Puedes pertenecer a diferentes grupos, crear listas de videos populares, llegar a la tabla de líderes y crear tu círculo de amigos”, describe el sitio.

Ya veremos qué seguirá en este cuento, lo cierto es que estamos seguros de que los que venden contenido encontrarán alguna forma para seguir promocionando su negocio, que tanto dinero les ha traído.