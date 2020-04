“Mi intención siempre ha sido hacer más cosas ligadas al país. Sin esperarlo, cuando me llegó información de la ONG llamada Juntos CR, de ayudar a personas que lo necesitan y se me ocurrió usar esta canción para que fuera como un himno de la fundación y a la vez donarles fondos, por suerte me apoyaron porque creo que unir países va a marcar la diferencia”, aseguró la artista tica, quien participó en La Voz de México, en el 2019.