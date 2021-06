“Cuando empezó a sonar la música ya nada me importaba, empecé a disfrutar esa canción que conocía bastante y que me hacía feliz cantar ahí. Ni abrí la boca y vi que una silla se volteó... no vi quién, no sabía nada, yo solo quería seguir con lo que me tocaba que era cantar. Por media canción vi quién era... Era Bosé, era Miguel Bosé, o sea, me estaba viendo cantar Miguel Bosé, le estaba cantando a Bosé... ¿entienden lo surrealista? pero ese segundo lo dejé ir, porque yo tenía que disfrutar todo”, redactó.