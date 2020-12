Toda la vida lo he jugado, tengo 25 años de jugar y 30 de cantarlos. Yo hago de todo, los cartones, la promoción, pero como llegó la pandemia me quedé sin nada porque lo mío eran los eventos y entonces un día un amigo me habló de hacer un bingo virtual, yo no entendía bien cómo era la cosa, así que me senté con mi esposa a ver qué era. Después me encontré con un compa que me ayudó a hacer el mío.