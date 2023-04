Ticos enloquecieron al ver al cantante mexicano Carlos Rivera

15/04/2023, San José, Estadio Nacional, concierto de Carlos Rivera. (Jose Cordero)

El Estadio Nacional recibió al intérprete de Te Soñé en medio de gritos y piropos.

Sus fanáticas estaban entusiasmadas de recibir al artista, y en el Estadio Nacional se podían escuchar comentarios como: “Papacito”, “mi amor”, “precioso”, entre otros.

Carlos Rivera dejó a más de una tica enamorada, ya que sus coreografías estuvieron cargadas de puro sabor y movimientos muy sensuales.

Un concierto cargadito de puras sorpresas Copiado!

En medio del concierto el cantante invitó a la tarima a varias de sus fanáticas; entre ellas, había una sobreviviente de cáncer, otra que andaba un rótulo, el cual decía que se había escapado del esposo, pero que había valido la pena, así como otra fan que, por poco, lo tumba al piso, ya que apenas lo vio se le tiró encima.

En medio concierto Rivera contó que compuso una canción dedicada a las parejas, la cual se llama Otras vidas.

El cantante aprovechó para hacer una dinámica con el público, la famosa Kiss Cam, en la cual se enfocan varias parejas para que se den un besito.

Algunos aprovecharon el concierto para hacerlo inolvidable. Foto: José Cordero.

Por otro lado, dos parejas aprovecharon para comprometerse mientras el mexicano interpretaba la canción llamada La Carta. Fue un momento bastante romántico, ya que el artista los felicitó, mientras los demás asistentes coreaban la canción.

Otra de las curiosidades que se presentaron durante el recital fue un fan con un cartel que decía: “Quiero cantar contigo”, a lo que el intérprete azteca no dudó en invitarlo y se mandaron a cantar Solo Tú.

Fanáticos de corazón

Para los buenos conciertos y los grandes artistas nunca puede faltar un club de fans, fue por eso que el de Carlitos, se hizo presente en su show.

15/04/2023, San José, Estadio Nacional, concierto de Carlos Rivera. Club de fans Nunca Pierdas La Fe. (Jose Cordero)

El club de fans llamado Nunca pierdas la fe, llegó bien apuntado a recibir al guapo mexicano.

Irene Cubillo, integrante del club, le contó a La Teja que el club nació en el 2017 y que lo conforman 93 hombres y mujeres del todo el país. Agregó que para este concierto se unieron dos fans de Nicaragua y Guatemala.

Cubillo nos contó que ellas no son solo fans de Rivera, sino que también hacen labores sociales, como llevar regalitos a los niños de escasos recursos o contribuir con los abuelitos en vulnerabilidad.

A este grupo de fans las unió el cantante mexicano, pero además tienen en común una canción que es la oficial del grupo, llamada Si te vas.

Esta vecina de Curridabat nos comentaba que la canción Cómo pagarte, ha marcado a cada uno de los fanáticos de Rivera, ya que es una melodía dedicada exclusivamente a los fans.

Amigos y enamorados

Por otro lado, como era de esperar, las parejas enamoradas se hicieron presentes.

Paola Campos y Cristian Granados manifestaron que estaban celebrando su aniversario, ya que cumplían tres años de relación y que como regalito se fueron a ver a Rivera.

Paola Campos y Cristian Granados, fueron a ver a Carlos Rivera, como regalito de aniversario. Foto: Fabiola Montoya

La pareja reveló que las letras de Rivera han ayudado a unirlos como pareja.

“Hay canciones que nos han unido más y nuestra relación se ha vuelto más fuerte y nos sentimos bastante identificados con las letras”, agregó Cristian.

Paola expresó que Rivera es un hombre de admirar, pues es muy natural y le ha costado mucho llegar donde está.

Así mismo, Luis Monge y Guillermo Barrantes, tuvieron que coordinar la salida de sus casas para ir a escuchar a Rivera.

Guillermo nos contó que tuvo que salir desde San Vito de Coto Brus, el viernes a las 6 de la mañana, para pasar por su amigo Luis a Perez Zeledón.

Ambos afirmaron que les gustaba bastante el artista y que la canción preferida de los dos se llama Muero.

Luis Monge, se vino desde Perez Zeledón con su amigo, Guillermo Barrantes, desde San Vito de Coto Brus ambos tuvieron que madrugar bastante.

Por su parte, la fan Claudia Ramírez aprovechó para regalarle una entradita a su mamita Ana García, quien estaba muy emocionada. Claudia dijo que su mami estaba bastante enamorada de la carretera artística de Carlos Rivera.

“Desde que hicieron el anuncio a finales de diciembre no me esperé y compré las entradas. Me costó mucho encontrar al puro frente, pero al final compré en la zona “Riverista”.

Doña Ana nos contó que admira a Rivera, desde qu se inició en la música.

“Se ve una persona muy especial y Carlos Rivera me robó el corazón”, agregó la dulce señora.

Claudia Ramírez, aprovechó para llevar a su mamita Ana García al concierto.

Agradecido

El cantante terminó muy agradecido con su público tico.

“Esperemos vernos de nuevo y que no pasen tantos años para volvernos a ver y darnos mucho amor”, añadió.

15/04/2023, San José, Estadio Nacional, concierto de Carlos Rivera. (Jose Cordero)

Así mismo, expresó que el café de nuestro país era muy rico y que siempre era bueno probarlo.

El artista reveló que su concierto por Costa Rica, era el segundo más grande en su carrera artística fuera de México, y después de Argentina.

Según datos de la producción, a este show asistieron alrededor de 16.000 personas.