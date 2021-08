Ticos vivieron en carne propia el dolor de los venezolanos al abandonar su tierra

En un documental, tres ticos (uno nacido en Venezuela) vivieron en carne propia el dolor de muchos venezolanos a la hora de abandonar su tierra sin un rumbo definido.

“Lecciones de un país perdido” es un trabajo que ya se puede ver de manera gratuita en YouTube y que busca exponer la crisis en Venezuela y los problemas migratorios con Colombia que esta provocó.

También pretende que echemos pa’ nuestro saco y generar conciencia sobre las lecciones que deben de tomar los países con democracias asentadas, para que lo ocurrido en Venezuela no se repita.

[ Venezolana que vive en Costa Rica: “Conseguir allá las tres comidas del día es un desafío” ]

“Queremos que la sociedad costarricense y la clase política vivan de cerca las lecciones que nos deja Venezuela, que esto sirva de ejemplo para que Costa Rica cuide su democracia, su sistema político y su economía.

“Ver la forma en que salen casi que descalzas esas personas, con un bolsita y a caminar por un páramo que es como ir al cerro de la Muerte sin abrigo ni nada, es impactante. Incluso, hubo una personas que nos contó que tuvo que vender su cabello para que hicieran pelucas y así pagar sus próximas dos cenas”, contó Carlos Matute, productor del trabajo, quien tenía once años de ni acercarse a su tierra y para este brete estuvo a unos pocos pasos.

El documental, que se grabó en enero, fue producido, además de Matute, por su colega periodista Jovel Álvarez, e invitaron al cantante Pedro Capmany para que los acompañara en esta travesía, teniendo en cuenta las raíces cubanas e inmigrantes de la familia del artista.

El documental se puede ver en YouTube. El documental se puede ver en YouTube.

“Esta producción llegó hasta la frontera entre Venezuela y Colombia en Cúcuta, donde pudimos vivir de cerca la situación de miles de venezolanos que desean abandonar ese país y refugiarse en Colombia, sus historias son verdaderamente desgarradoras”, contó Jovel.

La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) estima que al menos 2.000 venezolanos siguen cruzando a diario la frontera con Colombia. El documental recoge estos testimonios y el criterio de profesionales y chamos en nuestro país, como la presentadora Carolina Sánchez, quienes cuentan sus historias y analizan lo que pasó en su patria y cómo no debe repetirse en este pedacito de tierra.

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, más de 5,4 millones de venezolanos han dejado su país desde que estalló la crisis humanitaria en 2014, algo así como dejar a Costa Rica sin población.

“Para mí fue una gran experiencia participar en este documental. Conocer de cerca la realidad de miles de personas que ni siquiera pueden comprar su comida, que deben huir de su país en busca de una vida nueva, es realmente impactante” dijo Pedro, a quien pusieron a hablar con las personas.

Los testimonios de los venezolanos son realmente duros. Youtube. Los testimonios de los venezolanos son realmente duros. Youtube.

Un informe de la ONU revela que uno de cada tres venezolanos, es decir, más de dos millones de personas, padecen de inseguridad alimentaria y necesitan ayuda.

Dolor

En una parte del documental, entrevistaron a Matute, quien no pudo aguantar las lágrimas al ver todo lo que ocurre con sus compatriotas.

En su caso, tuvo una migración privilegiada porque salió a estudiar, no porque tuviera que buscar alimento en algún lado.

“Yo me vine a estudiar, luego mi familia salió del país porque mi papá sabía que eso se iba a poner peor, esto es algo que agradezco.

“Nos vinimos con un plan de vida, pero esas personas solo están viendo cómo sobrevivir, no les importa a dónde ir, ellos solo quieren salir, uno no migra porque quiere, sino porque no les queda otra opción, aunque tengan que arriesgar sus vidas, pasando por la selva, en medio de grupos armados, no es nada bonito”, agregó.