Tiendas SYR: Diputada pide al Ministerio de Trabajo meter mano ante agresión a mujeres

La diputada Luz Mary Alpízar es la presidenta del comité ejecutivo del PPSD y segunda secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas (GPMD), pidió al Ministerio de Trabajo que meta mano a profundidad en el caso de agresión que sufrieron las trabajadoras de las tiendas SYR.

Ella lamentó que el viceministro de Trabajo, Walter Villalobos, se ausentara de la sesión de esta mañana de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, donde aprovecharía para consultar sobre el video que ha estado circulando en los últimos días, donde personal de la tienda de ropa SYR, agrede a dos de sus trabajadoras mujeres.

Intervienen cadena de tiendas SYR tras brutal golpiza a empleadas

“Con mucha indignación y pesar he visto el video donde se observa a dos mujeres humilladas y vulneradas. Mi propósito era preguntar sobre las acciones implementadas por el Ministerio de Trabajo ante una situación que me parece vergonzosa y urgente. Lamentablemente, no fue posible”, señaló la diputada Alpízar, quien además de ser la presidenta del GPMD, ocupa la Segunda Secretaría del Directorio Legislativo y la Secretaría de la Comisión de la Mujer.

Alpízar remitió un oficio con consultas al Luis Paulino Mora Mora, Ministro de Trabajo, para conocer si ya había recibido denuncias similares contra la tienda en cuestión u otras empresas, la atención que han dado y las sanciones aplicables.

También solicitó información sobre las acciones que el Ministerio está implementando para mejorar los mecanismos de inspección laboral en el ámbito de protección de los derechos laborales de las mujeres, haciendo hincapié en que le proporcione los datos de manera desagregada, según la región geográfica con particularidad en empleos no especializados; mujeres jóvenes, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas y trabajadoras domésticas y otras mujeres.

“Son datos que necesitamos conocer claramente para identificar qué legislación debemos fortalecer desde la Asamblea Legislativa. La idea aquí es sumar esfuerzos ante situaciones que nos deben llevar a tomar acciones urgentes”, manifestó.