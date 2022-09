¿Tiene o no galán Ericka Morera? Ella responde

Ericka Morera de momento está solterita. Instagram.

La periodista Ericka Morera ha estado últimamente más abierta a contar detalles de su vida, pues según ella, está atravesando un momento lindo.

Como cuando una persona asegura que está feliz muchos lo vinculan inmediatamente con la vida amorosa, Ericka confesó que no y que de momento está solterita.

“Sí, lo estoy. Como las 3 ‘S’... sola, soltera y solicitada ( la tercera es bromita)”, afirmó Morera.

Y es que, desde hace un tiempo se rumoraba que un galán había tocado a su puerta desde hace varios meses, pero una de dos, o la cosa no pegó, o Ericka prefiere aplicar aquello de que el que come callado, come dos veces.

Sea cual sea la opción, esperamos que sea muy feliz.