Tiktoker española se queja de Costa Rica y lo que dijo hizo eco en famoso medio de comunicación

La tiktoker española Carla Vera Huerta habló de Costa Rica negativamente tras vivir mes y medio en el país.

La joven, por medio de su cuenta de Instagram, le contó a sus seguidores que ha vivido un choque cultural con el que no puede lidiar.

“No es hate (odio), simplemente quería compartirlo porque al final son choques culturales lo que estoy viviendo aquí”, dijo iniciando el video.

Ella explicó que en Costa Rica no es fácil reciclar como en su país, ya que no hay contenedores para separar la basura y el camión se lleva todo sin importar que sea.

Vera también se refirió a la “famosa hora tica”, dijo que los ticos llegan tarde a sus compromisos, no unos minutos, sino hasta dos o tres horas, y que nadie se sorprende por esta situación.

“Lo tienen normalizado y es una de las cosas que peor llevo porque para mí es una falta de respeto total”, comentó.

También mencionó el tema de los cuidacarros en la calle, que presionan a los conductores para que les paguen cuando dejan sus carros en alguna calle pública; además se quejó por el tráfico en nuestras carreteras y afirmó que hay presas a toda hora.

Por último, se desahogó para hablar de los peatones y dijo que en Costa Rica las personas no tienen miedo a nada y que cruzan por las calles con tráfico sin respetar los pasos peatonales.

Las declaraciones de Carla Vera Huerta, quien tiene más de 173 mil fans en TikTok, hicieron eco en medios internacionales como La Vanguardia, el cual publicó una noticia al respecto.

“Cuando se visita un país, y más si es para vivir, como en su caso, uno se acomoda al país, no el país a uno”, “Estoy de acuerdo con lo que dice. No nos hagamos los locos, tiene razón, aunque nos duela. Lo único que no me parece tan cierto es el reciclaje, pero es la experiencia de ella”. “Soy tica y me gusta llegar 10 minutos antes de la hora acordada”, son parte de los comentarios que se leen en el video.