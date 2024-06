Influencer tica dejó su trabajo y se da la buena vida gracias a Tik Tok e Instagram ¿Cómo lo hace?

La influencer tica, Yoselyn Duarte, tiene 21 años y en el 2020, con 17, tenía muy claro su camino: hacer dinero como manicurista para ayudar a su mamá en la casa y pagarse los estudios de sicología. Vivía con su mamita en Desamparados y compartía el cuarto con su hermana.

Llegó la pandemia en el 2020 y todo le comenzó a cambiar, poco a poco, cuando decidió meterse de lleno a hacer videos para las redes sociales Tik Tok e Instagram.

Arrancó haciendo esos videos en el cuarto en horas de la noche y la madrugada, mientras su hermana dormía en la cama de al lado.

La influencer tica usa Tik Tok e Instagram casi todos los días. (Cortesía)

En menos de dos años ya tenía 500 mil seguidores en la cuenta Tatiqueen_oficial en Tik Tok; sin embargo, esa se la cerraron y tuvo que arrancar de cero hace dos años con una nueva: Tatiqueenoficial_ Ya tiene, otra vez, 500 mil seguidores; específicamente, 515.300; además la siguen 119 mil personas en Instagram.

Hablamos con Tati porque, justo hoy, se celebra el Día Mundial de las redes sociales.

“Desde los 15 años trabajo y me gano mi dinero como manicurista, pero desde hace unos dos años ya no hago uñas, pues vivo solo de las redes sociales. En este país no es que Tik Tok o Instagram le pagan a una como creadora de contenido.

“Como uno se vuelve lo que se conoce como influencer, las empresas son las que te buscan y contratan para hacer videos que pagan. Le puedo asegurar que vivo de las redes sociales. No sobrevivo, vivo bien”, nos explica “Tatiqueen”, como es conocida por todos sus seguidores en ese universo tan particular del Tik Tok e Instagram.

Cuando le consultamos qué es vivir bien para ella, lo resume así: “Ahora vivo sola, tengo mi carro, puedo ir a cualquier país si así lo decido, porque tengo el dinero para hacerlo. Me puedo comprar lo que yo quiera y, si todo sigue como va, antes del 2025 me compro mi casa nueva, prácticamente, de contado”.

Definitivamente, ser influencer hoy día, gracias a las redes sociales, es un trabajo bien pagado, pero no es tan fácil como muchos creen y Tati así nos lo explica.

Frente al celular todos los días es como se gana la vida hoy por hoy la influencer titaqueen. (Cortesía)

“Las redes sociales son un arma de doble filo. Hay que saber qué decir, en qué momento y cómo decirlo. Los que me apoyan podrían dejar de hacerlo en un instante por una palabra mal dicha. La gente es fiel, pero también puede llegar a ser muy mala.

“No lo voy a negar, soy reconocida en la calle. Si voy a San José, al menos unas 30 personas me saludan y me piden fotos y eso no me disgusta; sin embargo, ser influencer desgasta porque estresa mucho, hay que estar haciendo contenido todos los días. En ocasiones descanso un día, pero no se puede parar más de 24 horas”, advierte.

Para que entendamos mejor el universo de las redes sociales, Tatiqueen nos explica la diferencia entre el contenido que sube para Tik Tok y para Instagram.

“Si usted quiere ver dinero en redes sociales no puede dedicarse solo a una y deben ser contenidos diferentes para cada una. En Instagram, el contenido es más transparente, más de ser uno y compartir con la gente cómo es uno. En TikTok es, en mi caso, más videos de chismes de farándula; es que el chisme mueve demasiado, le encanta al tico”, aclaró.

Casi todos las usamos

Tatiqueen es un perfecto ejemplo de cómo las redes sociales están penetrando en todo el país sin diferencia de nivel social. Así lo confirma el segundo informe de la serie “Nuestras apps de cada día” del Centro de Investigaciones en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica.

Tik Tok no le da un cinco a la influencer tica, ella gana dinero por medio de patrocinadores. (Shutterstock)

El informe confirma que el 90% de los ticos usamos alguna red social. La más usada es Facebook; en segundo lugar, Instagram; tercero, TikTok; cuarto lugar, X (antiguo Twitter) y en quinto lugar Threads.

Para entretenernos los ticos preferimos Youtube, seguido por Netflix; en tercero, Spotify, luego IPTV y en quinto Disney+.

Si queremos comunicarnos con aplicaciones de mensajería en Costa Rica usamos WhatsApp, al menos el 98% del país; también plataformas de audio y video como Zoom, y en tercer lugar, Telegram.

Nos ayudan diariamente en diferentes servicios, Waze en primer lugar; en segundo, Uber; en tercero, otras plataformas digitales de entrega de comida; en cuarto, Didi y en quinto lugar aparece el ChatGPT.

El caso de TikTok, donde Tatiqueen tiene más de 500 mil seguidores, es usado por casi la mitad del país y de esa mitad el el 40% aseguró, en el informe, que lo utiliza de manera intensa. El 50% de todos los que usan TikTok tienen entre 18 y 34 años y otro grupo importante tiene entre 35 y 54 años.

Yoselyn tiene 21 años y desde hace dos dejó el trabajo de manicurista para ser creadora de contenido a tiempo completo en redes sociales. (Cortesía)

En el caso de Instagram, prácticamente, la mitad del país lo usa y el 40% de esa mitad lo hace de manera intensa; o sea, todos los días y a cada rato. La mitad de los que usan Instagram tienen entre 18 y 34 años; además, casi que esa mitad de los que lo usan tienen estudios universitarios.

“El número de personas en Costa Rica que usa redes sociales (90%), aplicaciones de mensajería (98%) y plataformas de entretenimiento (84%) es sobresaliente. Es uno de los países latinoamericanos más usuarios de tecnologías digitales de este tipo.

“No hay diferencia en el uso de plataformas digitales en el país según género, con excepción de algunas pocas aplicaciones (como Telegram y Waze), que son más usadas por hombres”, asegura el estudio del CICOM-UCR.