Tiktoker Keiz sobre AxelView: “Lo último que me faltaba era ver a un amigo intentando joderme”

Keiz, creador de contenido, se refirió de nuevo a la bronca que tiene con AxelView. (JOHN DURAN)

La bronca entre los tiktoker Keiz y AxelView tiene un nuevo capítulo y sigue dando de qué hablar en redes sociales y entre los jóvenes que los siguen.

Esta vez fue Luis Carlos Vargas, nombre real de Keiz, quien se refirió una vez más a este asunto al hacer un nuevo video en el que reconoció ver que “un amigo” intentó joderlo al querer bajarle su cuenta.

El pleito entre ellos surgió hace días cuando Keiz invitó a la actriz de contenido para adultos, Nina Costa a una de sus transmisiones y, AxelView, al parecer, le estaba pidiendo a la gente que estaba conectada que reportaran la cuenta por estar hablando de una película pornográfica.

Keiz le tiró duro a AxelView al enterarse que le quería bajar su cuenta

El creador de contenido empezó diciendo en su video que su reacción al enterarse que su colega estaba intentando hacerle “baneo”, término que usan los jóvenes para decir que se de una expulsión o bloqueo del usuario; no fue la mejor, que explotó de más y que fue porque realmente le molestó darse cuenta que lo estaban traicionando de esa manera.

Alex View se dedica a hacer contenido de comedia en redes sociales, principalmente en TikTok. (Instagram Axel View/Instagram Axel View)

Además, agregó que sintió pena de sí mismo por la forma en que se expresó de su colega y que al analizarlo ya con cabeza fría siente que no fue lo mejor porque así no se hubiera generado tanta bronca.

“Yo tenía años de no manejar una situación así de mal. Créanme que yo tenía todos los argumentos para poder exponer a esta persona de una manera sensata, coherente y madura, pero simplemente decidí no hacerlo. Inclusive, puedo decir que en otro contexto, yo hubiera resuelto esto por aparte, ni siquiera hubiera empezado a atacarlo tan directamente en streaming cinco segundos después de haber escuchado la información, ni siquiera me di a la tarea como de examinar bien qué es lo que estaba pasando, definitivamente, pude resolverlo sin tanto drama”.

“Lastimosamente me dejé influenciar tanto por mi entorno como por él mismo y me dejé llevar por completo escalando la situación hasta donde estamos hoy”, mencionó.

Keiz se refiere a la bronca con AxelView

Keiz agregó que su reacción hacia Axel más bien provocó que quienes no lo quieren o no les gusta lo que hace, lo tomaran más bien para tirarle a él o generar más “hate” (odio) en su contra.

El tiktoker también mencionó que si ofendió de tal forma es porque se sintió traicionado por una persona a la que considera su amiga y que “fue tan confuso el momento que realmente fui un blanco muy fácil de influenciar y caí completamente en la trampa”.

Keiz además aprovechó para aclarar que en ningún momento amenazó con ir a golpear a AxelView y que no quiere incentivar a la violencia.

AxelView dice que no seguirá hablando más de Keiz

“Como le dije en el último mensaje que le puse a él hace como cinco días, genuinamente espero que él en algún momento de su vida pueda ver lo que hizo mal, así como yo lo estoy haciendo hoy, para así llegar a ser una mejor persona. Esa es la única manera en la que un humano puede mejorar, viendo los errores y las cosas feas que uno ha hecho, porque nadie es perfecto, porque todos la hemos cagado, para sentar cabeza”, dijo en el video que subió a Tiktok.

AxelView dijo a La Teja este domingo que para él este tema ya estaba muerto y que consideraba el tema “no tiene la relevancia suficiente como para seguir extendiéndolo”.