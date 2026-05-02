Tiktoker Mari Centeno y su enamorada ya son esposas: vea fotos y videos de la boda

La tiktokera costarricense Mari Centeno se casó este viernes con su pareja, Kathy Alfaro, en una boda llena de detalles y momentos más que especiales.

Mari Centeno y Kathy Alfaro ya son esposas. (Instagram/Instagram)

Centeno compartió en sus redes videos del enlace matrimonial, donde reinó el blanco. Ella vistió una especie de traje entero de ese color y su ahora esposa lució el tradicional vestido de novia.

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La boda se realizó este 1 de mayo en Estancia Novillo, en Escazú y, según contó a La Teja días antes del enlace matrimonial, solo invitaron a 60 personas, la mayoría familiares y amigos cercanos.

Mari Centeno convirtió en su esposa a su pareja Kathy Alfaro este viernes. (Instagram/Instagram)

Centeno es reconocida en Costa Rica por ser la tica con más seguidores en TikTok.

Así estuvo la boda de Mari Centeno

Kathy Alfaro lució el tradicional vestido de novia. (Instagram/Instagram)

Mari Centeno optó por un traje más tipo sastre. (Instagram/Instagram)

Así estuvo la boda de Mari Centeno