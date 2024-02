Tipí Royes revela la fórmula de su eterna juventud tras cumplir 70 años: “No soy ni joven ni anciano”

Tipí Royes es un cantante bastante conocido en Costa Rica por los tantos años que lleva de ser vocalista del grupo Marfil. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Si hay algo que sorprende a Tipí Royes es que todo el mundo en la calle que sabe o le pregunta de su edad, pone en duda la verdad de ese número.

Al vocalista del grupo Marfil siempre le ha pasado lo mismo y ahora que recién cumplió 70 años, la sorpresa es todavía mayor para mucha gente.

LEA MÁS: Tipí Royes no se quedó callado y le envió un filazo directo a Jeaustin Campos

El cantante subió al sétimo piso el sábado 17 de febrero y varios días después de esa fecha, en una entrevista con La Teja, reveló cuál es la fórmula de su “eterna” juventud.

Por supuesto que la música está entre la receta, pero también destacó otras cosas más como los té de hierbas que compra en el mercado y los infaltables chequeos médicos completos todos los años.

Esto fue parte de lo que nos dijo el ahora vecino de Santo Domingo de Heredia, quien todavía no se acostumbra a vivir en la provincia florense y añora al Tibás de sus amores.

¿Cuál es el secreto para llegar a los 70 años y aparentar muchos menos?

Todo el mundo me dice lo mismo y, sinceramente, no lo sé. Llevo una vida tranquila y trato de no abusar con la comida y hago todo bien. No soy tomador de licor más allá que un traguito de vez en cuando. No fumo, trasnocho porque tengo que cantar pero no llevo una mala vida. Como muchas frutas, tomo muchos té de hierbas y hojas y eso es.

¿Se sorprende que todo el mundo le hable de su “eterna” juventud?

Sí, porque yo me veo en el espejo y veo el cambio físico. Veo las fotos y los rasgos que cambiaron con el tiempo; pero todo el mundo me dice que los años no pasaron por mí y me parece raro porque tengo muchos años. No puedo hacer ejercicios porque tengo que cuidarme las rodillas, me tienen que operar los meniscos, probablemente en julio. Antes caminaba y corría pero ya no puedo ni hacer eso.

Tipí Royes participó hace pocos días en la premier de la película del jamaiquino, Bob Marley. (Cortesía)

LEA MÁS: Falleció el músico Harold Royes, hermano de Tipí

¿Qué le pasó en las rodillas?

Los meniscos y todo lo que le pasa a uno de tanto bailar. Son secuelas de tanto baile porque son 50 años bailando y 53 de trasnochar.

¿Le pesa la edad en su trabajo como cantante?

Uno aprende a administrar el aire al cantar y hacer todo, pero ya no puedo brincar como un carajillo. Todavía bailo y brinco pero no igual porque no me puedo mover tanto por la rodilla, pero sigo hasta donde pueda.

¿Cuánto juega la música en que usted se vea de menos años?

Vivo día a día la música y la veo no como un trabajo sino como algo que me gusta, sinceramente. Todo eso ayuda a que no esté pensando en otra cosa. La música es vida y la música no tiene edad; yo lo veo así y sigo cantando normal y trato de estar siempre al día con la música, no quedarme estancado y si salieron ritmos nuevos y buenos, ahí estoy, y uno inventa sus cosas.

¿Qué significa llegar a los 70 años?

Lo veo como un número, sinceramente, porque hay gente más joven y se siente como anciana y hay ancianos que se sienten como jóvenes. Yo no soy ni joven ni anciano; lo único que sé es que tengo 70 años, que es un número.

¿Cómo celebró el cumpleaños?

Como de costumbre. Siempre en las fechas importantes de toda mi vida de soltero y ahora que tengo 46 años de casado, casi nunca estoy en las fechas importantes con la familia, entonces lo veo como un día normal porque hay que trabajar. El día del cumpleaños tenía tres actividades. Salí a las 2 de la tarde y llegué como a la 1 de la mañana. Celebrar para mí es por lo menos un abrazo y un beso, eso me llena porque estoy acostumbrado a que no puedo estar.

LEA MÁS: Tipí Royes de Marfil: “Extraño el contacto con el público”

Además del tema de la rodilla, ¿cómo está de salud?

Tengo hipertensión que no me molesta porque me cuido y de vez en cuando se sube por el estrés del trabajo, pero estoy bien de salud. No fallo ni un año en hacerme exámenes generales y el de la próstata y siempre me dicen que la tengo (la próstata) como la de un niño. Tenía un quistecito en un riñón pero no es maligno es benigno y está desapareciendo.

Tipí Royes es vocalista del grupo Marfil. (Albert Marín)

¿Ha pensado en retirarse de la música para descansar?

Siempre digo que los futbolistas, o cualquier deportista, tiene un ciclo; pero la música no tiene ciclo. La música es vida, la música no tiene edad. Usted puede cantar y estar a la moda siendo una persona de 80 o 90 años, siempre y cuando pueda y tenga salud para hacerlo. Yo nunca voy a dejar de cantar, cantaré a mi manera pero nunca lo dejaré y si puedo bailar, a mi manera también, bailaré. La gente cuando cumple cierta edad dice que se siente vieja y no, la gente tiene que estar fresca, viva… darle gracias a Dios por la vida.