Tipi Royes se iba a operar este sábado, pero algo pasó con su salud porque reprogramaron la cirugía

Tipi Royes, cantante de Marfil, tenía programada su cirugía para este 6 de julio. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

El cantante Rogelio “Tipi” Royes se iba a operar este sábado 06 de julio de su hombro derecho, pero pasó algo con su salud que impidió que ingresara al quirófano.

La voz principal del grupo Marfil necesitaba operarse para intentar seguir con su vida normal, luego de accidentarse en un salón de eventos el domingo 28 de abril.

A pesar de que ya tiene el dinero para pagar la cirugía por lo privado, tuvo que reprogramarla por otra situación de salud que no se esperaba.

Tipi contó a La Teja que, desafortunadamente, le dio una gripe muy fuerte y el ortopedista le dijo que lo mejor era aplazar la operación porque era muy riegoso hacerla en ese estado.

“Me dijo el doctor que si me opera así puedo fallecer en la cirugía por las complicaciones; entonces se tuvo que pasar para este otro sábado a las 2 p.m.”, dijo.

El cantante de “Saca boom boom” explicó que desde el martes pasado se empezó a sentir mal, luego de pegarse una pequeña mojada en sus pies tras agarrarlo el aguacero que cayó ese día.

A pesar de que está tomando medicamentos para combatir el resfriado, el médico le recomendó que lo mejor era dejar pasar unos días para que subiera sus defensas.

Tipi agregó que con los chineos de su esposa espera reponerse pronto para no tener que cancelar la cirugía de nuevo.

“Aquí estoy sin flemas ni nada, hasta ayer (sábado) dejé de toser un poco, pero sí estoy con gripe todavía. Me da mucha picazón en la garganta y una tos que me agarró. Tuve que llamar al doctor el viernes para avisarle que no me había recuperado de la gripe, yo pensé que era algo pasajero, pero qué va”, mencionó.

El músico se cayó durante la boda de un sobrino, debido a que el piso del salón estaba mojado y eso provocó que se dañara el manguito rotador y un tendón.

Primera ayuda

Para operarse por lo privado Tipi junto con su amigo Alejandro Rueda idearon hacer una campaña de recolección de dinero para ajustar los 7 millones de colones que necesitaba para pagarle al doctor.

El mismo cantante nos había confirmado que el monto lo logró hasta superar y que por eso iba a ayudar a otras dos personas que también necesitan una operación y medicamentos para sentirse mejor.

Uno de ellos es un joven llamado Sebastián, quien necesita una cirugía en sus ojos y no ha podido completar el momento total, mientras que el otro al que quiere beneficiar es al cantante Johnny Dixon, quien sufrió sufrió un derrame cerebral el año pasado y su familia no puede costear sus medicinas.

El cantante Tipi Royes, de Marfil, se cayó a finales de abril en la boda de un sobrino y se jodió el hombro derecho.

Tipi explicó que este lunes espera encontrarse con la mamá de Sebastián para darle la ayudita que le prometió.

Además, en estos días se reunirá con la familia de Dixon para también darle alguito de lo que los costarricenses le donaron de más para su operación.

