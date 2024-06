Tipi Royes aclara por qué está pidiendo plata para hacerse una operación con urgencia

Tipi Royes sufrió una caída en la que se lastimó el hombro derecho y ahora necesita operarse con urgencia. (Rafael Pacheco Granados)

El cantante Tipi Royes, del grupo Marfil, necesita con urgencia una cirugía en el hombro derecho y por eso están haciendo una campaña llamada “7000 a 1000” para operarse por lo privado y así estar puras tejas muy pronto tras el accidente que tuvo hace unos días.

La idea de la recolecta es que al menos 7 mil personas donen un rojo al 8774-4823 (a nombre de Rogelio Royes Gordon) para que pueda costear los gastos de la intervención.

La voz de temas como “Saca boom boom” aclaró que él si está asegurado por el Seguro Social y que además tiene su pensión, pero que en el hospital aún no le han dado respuesta de cuándo podrían operarlo y eso podría tardar meses o años.

Tipi Royes ahora anda con un cabestrillo en su brazo derecho.

El limonense explicó que el accidente lo tuvo en un salón de eventos en La Garita de Alajuela donde no estaba trabajando sino disfrutando el matrimonio de uno sobrino-nieto el pasado domingo 28 de abril.

“Estaba en un evento familiar y el piso estaba mojado, yo no vi que estaba mojado, y me resbalé y caí sobre el hombro derecho y se me dañó el manguito rotador y un tendón. Para aclarar estaba con mi familia, sí canté un par de canciones, pero no estaba trabajando, mi hijo fue el que me levantó y tuvieron que llamar la ambulancia. No está quebrado, no está dislocado, pero sí el tendón y el rotador están dañados”, contó.

La gran molestia del reconocido músico es que los dueños del salón de eventos no quisieron apoyarlo con la póliza del lugar y le dijeron que el problema lo debe asumir la organizadora de la boda.

También mencionó que él no puede pagar la cirugía por lo privado porque en pandemia se le fueron todos sus ahorros tras quedarse sin presentaciones por dos años.

“Yo estoy asegurado y estoy pensionado, pero la pensión no es gran cosa y el seguro hago fila como todo mundo, no me brinco a nadie, yo sé que puedo pedir favores y no hago esas cosas, pero hago fila como todos, porque sé que hay gente adelante que puede estar peor que yo y no soy así. Sí saqué cita, pero no sé cuándo me van a operar la lista no da a basto”, mencionó.

El próximo 10 de julio tiene una nueva cita con el ortopedista del Calderón Guardia, pero aún falta que le hagan una resonancia, la cual espera hacérsela también por fuera.

Tipi, de 70 años, contó que lo llevaron en ambulancia hasta el hospital de Alajuela, donde lo inyectaron para el dolor.

Ya falta menos para Tipí Royes

Tipi, de 70 años, fue atendido en primera instancia en el hospital de Alajuela, pero lo remitieron al México y después al Calderón Guardia para que pueda seguir con sus citas.

De momento, anda inmovilizado el brazo con un cabestrillo y según confesó, ya está con menos de dolor que al principio, pero lo más molesto es que no puede hacer casi nada porque es diestro.

Aunque sí está yendo a cantar con Marfil lo que más le preocupa es que no puede hacerle frente a su negocito de catering service con el que se redondea su salario como músico.

Una de sus hijas es la que le ha echado el hombro, literalmente, en estos días para cumplir con algunos pedidos de comida que ya tenía agendados.

“La gente no sabe que ya no tengo el restaurante, pero hago pedidos grandes de comidas, de 30 a 40 platos para un evento o así, y mi hija ha sido la que me ayuda porque usar un rodillo no puedo, esa extra que me entra por semana ya no está porque paramos de hornear y yo soy alguien que no se queda sentado esperando, sino que busco cómo tener y guardar para el futuro de mi familia”, dijo.

El cantante explicó que el piso del salón estaba mojado y en ese momento ni llovía.

En cuanto a la campaña de recolección de dinero contó que está sorprendido y, a la vez agradecido, con el gran apoyo de sus seguidores porque ya falta poco para recoger los 7 millones de colones que necesita para la operación.

Fue su amigo Alejandro Rueda, el expresentador de TV Mejenga, quien ideó lo de la recolecta luego de hacer lo mismo con su amigo Martín Scott Davis en el 2021 cuando necesitaba operarse la cadera con urgencia.

Varios amigos del medio farandulero han hecho videos en sus redes sociales para apoyarlo y para que más gente colabore.

“Ya casi lo logro, falta poco, gracias a Dios en un día se hizo bastante, no tiene idea. Vieras qué bonito, muchos músicos me han apoyado, si esto me hubiera pasado antes de pandemia yo no pido plata, pero en pandemia tuve que pagar casa, carro, todo, y se me fueron los ahorros. Eso sí, quiero aclarar que hasta el último centavo que gaste se van a dar cuenta y lo que me quede ahí después de la terapia lo voy a donar a alguna persona que esté pasando algo parecido”, mencionó.

El cantante tiene un negocito de repostería para eventos especiales.

Nada de bailecitos

El músico agradeció a sus compañeros de Marfil, en especial a su jefe Isidor Asch, por toda la ayuda y porque le han permitido seguir con el grupo a pesar de que por el momento solo puede llegar a cantar.

Además, contó que un día de estos le dieron un sobre con bastante dinero para que pronto se pueda operar y vuelva a ser el mismo de antes.

“Yo puedo cantar normal así lesionado, pero todavía no puedo hacer el bailecito que hago, porque hay ciertos movimientos que me duelen. Además, toco campana, güiro y maracas y eso es parte de mi show y ya no puedo hacerlo”, dijo.