Tiradera de Chris Rock contra esposa de Will Smith tiene cola y generó muchos memes

Will Smith fue la gran noticia en la entrega de los Premios Óscar por golpear al presentador Chris Rock y por ganar el premio a mejor actor. AFP (PATRICK T. FALLON/AFP)

La broma que hizo Chris Rock en la ceremonia de los Premios Óscar sobre Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, no es la primera que hace sobre ella, pero sí podría ser la última.

El famoso “Príncipe del rap” se encaramó en el escenario de la edición número 94 de los premios de la Academia después de que el humorista hiciera el chiste sobre ella: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2′, no puedo esperar a verla”.

Smith lo golpeó en la cara.

Por si usted no entendió la broma, acá le explicamos: La actriz Demi Moore se rapó la cabeza por su papel en la película G.I. Jane, de 1997. Resulta que Pinkett Smith tiene un corte de pelo similar pero porque sufre de alopecia, una condición que provoca la caída del cabello, por eso el enojo de su esposo al escuchar la comparación.

En 2016, Rock fue el anfitrión de los Premios Óscar y bromeó sobre el boicot de Pinkett Smith y su esposo con la etiqueta #OscarSoWhite (#LosOscarTanBlancos), el movimiento en línea que comenzó como una forma de apuntar la falta de diversidad en los premios de la Academia.

Al principio muchos creyeron que era actuado, pero después el actor aclaró que estaba defendiendo a su esposa. AFP (ROBYN BECK/AFP)

Rock declaró esa vez que los Smith, así como el director Spike Lee, “se volvieron locos” con el asunto, el cual señalaba la falta de actores negros nominados ese año.

“Que Jada boicotee los Óscar es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna”, dijo Rock durante su monólogo de apertura. “No me invitaron”, añadió.

Demi Moore se rapó la cabeza para la película G.I. Jane, de 1997, y el humorista comparó a Pinkett Smith con ella por su corte de cabello. (AFP/Captura de pantalla)

Rock pasó a bromear diciendo que entendía la molestia de Pinkett Smith.

“Jada está enojada porque a su hombre, Will, no lo nominaron por ‘Concussion’”, dijo Rock en referencia a la película de 2015 sobre fútbol que protagonizó Will Smith. “Lo entiendo. No es justo que Will fuera tan bueno y no lo nominaran. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por [la película de 1999] ‘Wild Wild West’”, añadió aquella vez.

Will Smith subió al escenario enfurecido tras la broma. AFP (El Comercio/Perú)

¿Perderá el premio?

Pese a que Smith se disculpó con sus compañeros nominados y con la Academia mientras recibía su premio a mejor actor por la película “King Richard”, la gran pregunta que todos se hacen es si le quitarán el premio por su accionar.

Según información del New York Post, hay un código de conducta que podría hacer esto posible, ya que la Academia tiene argumentos para que Smith devuelva su premio.

Hasta el momento la Academia no ha confirmado si Smith deberá devolver su estatuilla. AFP (ROBYN BECK/AFP)

En el 2017, la directora de la Academia de Hollywood, Dawn Hudson, estableció algunas normas de acuerdo a un informe de Variety: “La membresía de la Academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas [...] los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia”.

En el mismo código se menciona dicha organización también puede sancionar “cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad”.

Memes a la vista

Por otro lado, las redes sociales, como siempre, no han sido ajenas a este desagradable momento de la gala de los Óscar.

Los usuarios no han querido dejar escapar la ocasión para bromear sobre la agresión y los memes se apoderaron de los celulares y computadoras. Estos son solo algunos de los más virales:

