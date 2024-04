Tito Nieves sobre su regreso a Costa Rica: “Ya me levantaron la condena, fueron como 17 años en la cárcel”

El cantante puertorriqueño Tito Nieves recordó que hace 17 años vino por última vez a dar un concierto en Limón.

Tito Nieves se presentará el próximo sábado 20 de abril en el Centro de Convenciones, tras 17 años de no venir a Costa Rica.

El puertorriqueño dará un concierto junto a Olga Tañón y Diego Galé y, según nos adelantó, pronto grabará un tema con la “Mujer de fuego”.

- ¿Qué representa para usted volver a Costa Rica después de tantos años?

Representa que ya me levantaron el castigo (risas), porque hace 17 años que no voy a Costa Rica. Las razones no sé, porque yo sé que la última vez que me presenté fue en Limón y fue un éxito total y rotundo. Lo digo en son de broma...

Han llamado varias veces, lo que pasa es que no tenía la fecha disponible, pero aún así que pasen otros 17 años no, no lo voy a aceptar, tengo que ir más a menudo porque tienen un país bello y un público muy sincero y exigente.

- ¿Qué recuerda de esa última presentación y del público tico?

Cuando pasa ese lapso de tiempo y paso viajando a otros países, los recuerdos son mínimos porque es una desventaja que tenemos nosotros, pero yo te digo, la última vez fue un espectáculo muy lindo, recuerdo que fue en puerto Limón, me invitaron varias veces para presentarme en San José, pero no podía dividirme, pero ahora me toca y, ¡¿de qué forma me toca?!, con la Mujer de fuego Olga Tañón y también con el maestro Diego Galé. Le doy gracias al empresario Latin Song que ha hecho esto posible.

Le pido a todo el público que no tenga su boleto, que corra, porque quedan muy pocos y no quiero ver gente fuera del Centro de Convenciones, quiero verlos adentro, eso pasa con la gente que espera de último. Eso me pasó ahora en Puerto Rico donde hice un evento masivo y la gente pedía otro concierto, pero yo no podía porque iba hacia los carnavales de Colombia y espero que eso no pase acá.

Olga Tañón se presentará en el mismo escenario que su gran amigo Tito Nieves. (Cortesía)

- ¿Cómo fue que nació esa gran cercanía con Olga Tañón que hasta se convirtió en su padrino de bodas?

Muy honradamente recibí esa invitación porque nosotros éramos vecinos, ahora la comadre vive como a hora y media de mi casa porque ella es amante de los animales, tuvo 18 caballos y cinco perros, y ahora vive en una finca muy linda (en Florida, Estados Unidos). A ella siempre le gustó estar activa y yo, por desgracia, soy alérgico a los caballos, a los mariscos, o sea. Coincidimos ahora en un viaje a Panamá y me dice: ‘Compadre, ahora sí puede llegar a la casa, porque ya me deshice de los caballos y ahora estoy en otra casa (risas)’. Nosotros compartimos mucho, de hecho en muchas ocasiones amábamos jugar un bingo casero y jugábamos con su mamá doña Cecilia y su papá don Pepe, que ya están fallecidos, compartíamos mucho con la familia.

Le tengo un respeto enorme como artistas, pero la quiero más como ser humano, Olga tiene un corazón que no cabe en un edificio.

- ¿Por qué no han vuelto a grabar juntos?

Lo que pasa es que eso viene por ahí, le prometo que viene una grabación pronto. En un momento dado íbamos a hacer una canción con un banco de Puerto Rico, pero yo no tenía tampoco ese espacio para grabar el video, porque era un especial que había que grabar canción y video, pero yo le aseguro que algo viene por ahí y lo daremos a conocer pronto.

- ¿Qué puede esperar el público tico en este concierto del sábado? ¿Qué tal estará ese repertorio?

De mi parte las canciones que no pueden faltar son las que han sido éxito, pero sí le puedo decir que no sé cómo vaya a terminar porque puede que termine en la tarima con la comadre o ella puede terminar conmigo en el escenario.

Lo que sí les puedo asegurar es que la van a pasar maravilloso y no sé si se vaya a repetir pronto, espero no pasen otros 17 años. Ya me levantaron la condena, fue como pasar 17 años en la cárcel (risas).

Tito Nieves, de 65 años, inició su carrera musical en 1976.

- ¿Qué le gusta que le tengan en el camerino?

Yo no tomo alcohol, yo no fumo, no consumo drogas. Yo habitualmente lo que pido es aguita, juguito, uvas, algunas frutas, pero tampoco como antes de cantar, porque no es bueno, yo como cuatro a cinco horas antes de la presentación.

Hay otros artistas que exigen mucho en el camerino y nunca entran al camerino.

- Una última pregunta, ¿ha pensado en el retiro?

Yo creo que el artista que se inicia en la música y que tiene todavía la talla con la calidad de voz o cualquier talento, nunca piensa en el retiro. Ahora mismo está celebrando los 100 años Willy Rosario en Puerto Rico, Rafael Ithier (del Gran Combo) tiene 98 años, y ellos son mi inspiración, yo digo que mientras tenga salud yo seguiré cantando. ¿Quién se quiere retirar de esta gozadera, de esta bendición? Nadie.