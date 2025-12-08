Toledo no fue el único famositico que estuvo en la casita de Bad Bunny, una exmiss Costa Rica también

Toledo estuvo en la casita de Bad Bunny en su concierto del viernes 5 de diciembre en el Estadio Nacional. (Captura de video/Captura de video)

El cantante Toledo no fue el único famosito que estuvo a la par de Bad Bunny y dentro de su casita, pues en el concierto del sábado 6 de diciembre otra costarricense tuvo el privilegio de estar prácticamente junto al “Conejo Malo”.

Se trata de Valeria Rees, Miss Costa Rica 2021, quien no solo disfrutó del concierto, sino que estuvo metida en la famosa casita desde donde el puertorriqueño interpretó varios de sus temas más pegados del tour.

Exmiss Costa Rica estuvo en casita de Bad Bunny

La exreina de belleza salió incluso en las pantallas gigantes del estadio, lo que hizo que más de un tico la reconociera sin necesidad de rebuscar mucho.

Valeria Rees, exmiss Costa Rica, también estuvo dentro de la casita de Bad Bunny en su concierto del sábado. (redes/Instagram)

El vacilón es que, como buena modelo y amante de la belleza, cuando la captaron las cámaras estaba colocándose brillo en los labios.

Valeria fue al concierto con un grupo de amigas, entre ellas Sael “Sasa” Gómez, quien recientemente fue presentadora de Giros, de Repretel, mientras Charlyn López estuvo incapacitada.

Toledo había contado que la producción del concierto lo contactó para invitarlo a la casita y que antes de entrar a dicho sitio restringido les quitaron el celular y que lo bueno es que había barra libre.