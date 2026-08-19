Toni Costa da la sorpresa con una inesperada noticia y esto es lo que hizo Mimi Ortiz

El bailarín español Toni Costa dejó a más de uno con la boca abierta por la inesperada noticia que confirmó este miércoles y a la que Mimi Ortiz no pudo resistirse.

En medio de los rumores de su ruptura con Ortiz tras un año y medio de amor, el juez de Mira quién baila dio a conocer que le hará segunda a la presentadora con un nuevo proyecto que estrenará en setiembre.

Toni Costa anunció un nuevo proyecto mientras las dudas sobre la continuidad de su noviazgo con Mimi Ortiz lo siguen. (redes/Instagram)

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El anuncio de Toni Costa

Toni debutará en el mundo de los pódcast con Hablemos a toda costa, el programa que lanzará al aire a través de las redes sociales en setiembre, el mismo mes en que regresará a la televisión costarricense.

“Cumpliendo sueños… mi pódcast. Familia, hoy (miércoles) les presento un proyecto que por fin estrenaré si Dios quiere el próximo mes de setiembre”, posteó el galán español en Instagram.

Junto con el anuncio, pidió a sus seguidores sugerencias de invitados y agradeció a las personas que creyeron en él y se unieron a un proyecto que lo tiene bastante ilusionado.

“¡Prepárense!”, advirtió Toni en la publicación a la que Mimi Ortiz reaccionó con un “me gusta” más del montón que ya suma el posteo del bailarín.

Toni Costa lanzará su propio pódcast en setiembre próximo. (Instagram/Instagram)

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Le sigue los pasos a Mimi Ortiz

Hace un mes, una fuente de La Teja allegada a la pareja nos aseguró que el amor entre ellos se acabó; sin embargo, hasta ahora, ni Mimi ni Toni han desmentido o confirmado la información.

Llama la atención que el proyecto que anunció Toni este miércoles es similar a uno que tiene Mimi Ortiz desde hace varios años.

La modelo, bailarina y presentadora de Sábado feliz tiene desde hace tiempo al aire Mis cielas pódcast, donde también entrevista a figuras del medio y profesionales en diferentes áreas.

Mimi Ortiz le dio "me gusta" a la publicación de Toni Costa mientras los rumores de su rompimiento amoroso los siguen. (Instagram/Instagram)

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