Toni Costa llegó a Valencia y lloró al ver los destrozos en su pueblo

El juez español Toni Costa se fue a su natal Valencia a tratar de ayudar luego de las inundaciones que provocó el paso de Dana. (Instagram)

Toni Costa, juez de Mira quién baila, no pudo contener las lágrimas al llegar a su pueblo en Valencia, España, y ver los destrozos que dejó el paso de Dana la semana pasada.

El español decidió viajar este martes a su patria para abrazar a su familia e intentar colaborar en lo que fuera, debido a que todavía hay personas desaparecidas y quedaron muchos escombros en las calles.

Su familia, afortunadamente, está fuera de peligro, pero donde viven sus padres sí hubo varios muertos.

Toni hizo un video para mostrar cómo quedaron las calles llenas de barro, decenas de carros volcados y chocados, así como las casas todas dañadas.

Toni Costa se fue a ayudar a Valencia

“Esto es horrible, sin palabras”, describió el bailarín español.

“Esto es muy fuerte. Esta es una pequeña parte de lo que está ocurriendo, aquí no sabe uno por dónde empezar, cómo ayudar, cualquier ayuda es muy poca, esto está totalmente destruido. Esto va a tardar tanto en recuperarse”, dijo mientras lloraba al ver con sus propios el desastre que causó el fenómeno natural el pasado 29 de octubre.

Costa contó que hay gente de todas partes de España colaborando, pero que aún así la ayuda es poca por la cantidad de escombros que hay que remover.

Hasta el momento se han contabilizado 217 muertos y se cree que hay más de 89 desaparecidos.

Toni Costa se fue para España este martes 5 de noviembre.

Desde que Toni se enteró de la situación de Valencia ha estado muy afectado emocionalmente.

“Es superior a mí, no puedo controlar tanto daño, tanta tristeza, tanta impotencia, tanto de todo que literalmente me tiene desesperado y angustiado. Por favor, que el gobierno reaccione, que hagan más porque no están haciendo nada para la magnitud que es, los días pasan y todo empeora, el pueblo está unido porque están solos, ya que no tienen la ayuda necesaria, sino son ellos nadie de los profesionales ayuda”, publicó en sus redes.

Las inundaciones de la semana pasada en Valencia han dejado más de 200 muertos. (JOSE JORDAN/AFP)

De momento, el juez no ha dicho cuánto tiempo se quedará en Valencia ayudando a los suyos y si estará este próximo domingo en la novena gala de Mira quién baila.