Toni Costa recibió un inesperado saludo de cumpleaños, pero otro aún brilla por su ausencia

Toni Costa está de manteles largos. El bailarín español y juez de Mira quién baila celebra este 20 de agosto sus 43 años y desde tempranas horas de este día las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes para el cumpleañero.

Uno de los primeros y, sin duda de los más especiales, llegó de parte de Adamari López, su expareja y madre de su hija Alaïa.

Adamari López fue una de las primera en felicitar a Toni Costa por su cumpleaños. (Archivo/La Nación)

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La presentadora de Univision le dedicó un cariñoso mensaje en Facebook y lo acompañó con una fotografía en la que aparecen los tres muy sonrientes.

Adamari resaltó lo bonito que es para su hija compartir con su papá y crear recuerdos juntos, además de destacar que, aunque ellos tomaron caminos separados, ambos estarán siempre presentes para ella.

“¡Feliz cumpleaños, Toni! Una de las cosas más bonitas para Alaia es poder disfrutar, reír y crear recuerdos junto a su papá. Verla tan feliz habla de lo importante que es para nuestros hijos saber que, sin importar los caminos que tome la vida, mamá y papá siempre estarán presentes en sus momentos importantes. Que Dios te regale mucha salud”, publicó.

Pero en medio de las felicitaciones que ya comenzaron a aparecer hay un detalle que no pasó desapercibido.

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Hay un saludo que todavía no aparece en las redes de Toni y que cualquiera creería sería el primero en recibir.

Y es que, en las primeras horas de este jueves, la felicitación por parte de Mimi Ortiz ha brillado por su ausencia.

El mismo Toni Costa ha publicado en sus redes los mensajes de algunas amigas que lo han felicitado. (redes/Instagram)

Mientras tanto, Toni sí ha comenzado a compartir algunas de las felicitaciones que le han enviado varias de sus amigas, dejando ver que el cariño no le ha faltado en esta fecha especial. Su hija también lo felicitó públicamente.