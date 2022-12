Torero improvisado Laisa tiene el corazón hecho pedazos por la muerte de un hijo

El popular torero improvisado Laisa, cuyo nombre real es Paterson Esquivel Guillén, vive uno de los momentos más duros de su vida.

La felicidad que sentía porque al fin pudo salir de prisión y regresar a las corridas de toros se vio empeñada por la muerte de su hijo.

(Video) Torero improvisado Laisa lucha para salir de prisión y volver a los toros este año

Laisa compartió en Facebook una foto en la que recuerda a su hijo. Foto: Facebook. (Facebook)

“Hijo bello, no tengo palabras en este momento para expresar lo que tengo en mi pecho mi pequeñito. Algún día nos volveremos a reunir mi chiquito. Siempre vivirás en mi corazón como un regalo que Jehová me dio, te extrañaré mi pequeño Andrey Vargas”, escribió este viernes Laisa en su cuenta de Facebook.

(Video) Torero improvisado Laisa: “Estar en la cárcel es lo más cercano a la muerte”

Paterson sorprendió a su público este sábado en la mañana, ya que anunció que pese al duro momento que vive, este 31 de diciembre estará presente en las corridas de toros de Pedregal.

“Mi dolor es indescriptible, pero soy payaso de rodeo y el público no merece llorar por mi dolor, merece reír y gritar de diversión y eso haré hoy, me maquillaré y saldré a escena porque me debo al público y Andresito estará conmigo en escena, lo sé.

“Hoy Jehová me dará las fuerzas del búfalo y sacaré mi tarea como soldado herido de gravedad en su corazón. Hoy Laisa en Pedregal con los ex-privados de libertad”, publicó en la red social.

Laisa dijo, además, que a partir de hoy, todos sus shows serán dedicados a la memoria de su muchacho.