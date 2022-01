Toro casi embiste a Maureen Salguero: “Me imagino a mi mamita pegando gritos en el cielo”

Maureen Salguero es la encargada de hacer las entrevistas de los improvisados desde la arena. Instagram

La presentadora Maureen Salguero se llevó un nuevo susto dentro de un redondel de toros, esta vez en la corrida de la noche de este sábado en Pedregal.

La querida Tía por poco y es embestida por un toro que se brincó el burladero donde justamente estaba ella durante la transmisión de canal 8.

El animal llamado el Carreras pegó tremendo brinco y por más que la presentadora intentó saltarse la barrera para caer hacia la plaza, no pudo.

Para su fortuna, el cachudo decidió seguir, por lo que la Tía, con el corazón casi en la mano, pudo por fin salir por el burladero y de inmediato fue socorrida por los improvisados.

El toro se fue directo hacia donde ella estaba. Captura de video

Luego de tremendo susto, la también locutora de La Caliente nos confesó que no pudo evitar pensar en su mamita, quien murió hace tres años.

“Yo me imagino a mi mamita pegando gritos en el cielo y los ángeles saliendo espantados a protegerme”.

“La verdad es que hoy nos podemos reír del susto, porque fue solo eso. Papi sabe que para mí es más que un trabajo, es una pasión. Cuando llegué a casa él se puso a reír conmigo y me dijo que la oración que hago antes de cada corrida fue lo que me salvó”, dijo.

Tremendo susto se llevó la tía al ver al animal tan cerca de su cara. Captura de video

La hace muy feliz

Esta no es la primera vez que la presentadora vive un momento así, pues en sus más de 20 años de experiencia dentro de los redondeles, ya en otras ocasiones se la habían espantado de una forma similar.

“Ya he tenido al toro más cerca. Una vez entré a meterle capote y me levantó. Me lanzó contra la barrera y me dejó un recuerdito en la espalda”, mencionó sin precisar el año en que ocurrió.

“Estar en la arena es un riesgo constante, pero no estoy sola, los improvisados siempre están pendientes de mí para intervenir si es necesario. Anoche y antier (viernes) en la tarde no fue la excepción”, agregó.

Sus compañeros de transmisión no pudieron evitar la risa al ver que ella no se pudo brincar la barrera y hasta vacilaron con que ahora ese toro debería llamarse el Salguero, porque siempre será recordado por este episodio con la presentadora.

Por más que lo intentó la Tía no pudo brincarse la barrera del susto. Captura de video

Maureen aclaró que meterse a la plaza de toros es una “elección libre impulsada por un ambiente que me hace feliz”.

“Quiero agradecer las muchas muestras de cariño y apoyo de conocidos y desconocidos. Estas jornadas son riesgosas y agotadoras, pero llevan entretenimiento a la gente en medio de muchas situaciones difíciles. Eso le da propósito a lo que hacemos”, añadió.

Los Toros a la tica, que se realizan desde Eventos Pedregal, terminan este domingo con la corrida de las 8 p.m. Ellos también iniciaron los toritos desde el 25 de diciembre anterior, pero alargaron sus transmisiones hasta este fin de semana.