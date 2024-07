Transgénero tica Vinna Rouge fue una de las invitadas de lujo en programa de Univision

Vinna Rouge, transgénero tica, se operó hace poco sus cuerdas vocales para que su voz suene más femenina.

La transgénero tica Vinna Rouge fue una de las invitadas especiales en el programa “Desiguales” de Univision.

La herediana fue invitada para que contara cómo fue su proceso de transición (cambiar de género masculino al femenino), dado que el tema del día era la discriminación que han sufrido algunas personas por su cuerpo o decisión.

Vinna también habló de su última cirugía, la cual se hizo hace poco más de un mes en sus cuerdas vocales para que su voz se escuche más femenina.

De hecho, en el programa estuvo de invitado el cirujano colombiano que la operó en Barranquilla, quien explicó cómo transformó sus cuerdas vocales masculinas a femeninas.

Vinna Rouge estuvo en programa de Univision

La presentadora dominicana Nancy Álvarez dijo, antes de iniciar, que entrevistar a la tica fue un sueño por su personalidad y porque “ella todo lo logra”.

“(La transición) Ha sido muy bendecida por Dios, pero verdaderamente he tenido muchos obstáculos que me han enseñado a ser la mujer que soy hoy y la mujer que siempre he deseado dejar a muchas mujeres biológicas, porque he tenido que luchar por lo que a cada una de ustedes Dios les dio de nacimiento y a mí no me lo dieron, entonces tuve que luchar paso a paso para saber qué era caminar en tacones, tener su belleza, andar con ese maquillaje, expresarte y sentarse así, entonces todo eso te enseña lo que verdaderamente es una mujer y más que todo darte el valor y validarte por lo que eres, por el ser humano que eres”, mencionó en el programa de Univision.

“Desiguales” es presentado por personalidades como Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, Migbelis Castellanos, quienes cuentan con miles de seguidores en Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Vinna también aprovechó la ocasión para hablar del amor propio y dejar de preocupar por el qué dirán.

“Al final de cuentas mi cuerpo, mi voz o lo que yo sea, no puede decorarse o brillar si yo no brillo por dentro”, dijo al concluir su entrevista.