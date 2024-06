Mujer transgénero toma fuerte medida contra el canal ¡Opa! por no incluirla en Miss Universe CR

Vinna Rouge se hizo esta sesión de fotos para su inscripción al Miss Universe 2024.

La transgénero tica Vinna Rouge no se quedó de brazos cruzados y va con todo en contra del canal ¡Opa! y el Miss Universe Costa Rica por la supuesta discriminación que sufrió tras inscribirse en dicho certamen de belleza organizado por la televisora.

La herediana presentó oficialmente un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, amparada por el bufete de abogados Facio & Cañas, porque según ella, se violentaron sus derechos al negársele su participación en el concurso.

Su boleta de inscripción sí fue aceptada por la organización; sin embargo, al final no fue llamada al casting presencial lo que la indignó mucho, en especial, porque asegura que nunca le dieron una explicación del porqué no fue elegida entre finalistas.

Cabe destacar que la organización oficial del Miss Universo anunció el año pasado que mujeres casadas, divorciadas, con hijos y transgéneros ya pueden luchar por su corona.

Vinna explicó que tras reunirse a finales de abril con Ricardo Sossa, comisionado de Inclusión Social del Gobierno y Gabriel Guzmán, defensor de los derechos de la comunidad LGTBI, llegó a la conclusión de elevar su caso a nivel legal.

“Dos abogados de Facio & Cañas deciden tomar mi caso y exponer ya legalmente las irregularidades y las faltas de cumplimiento a la Ley costarricense que ¡Opa! hace contra mi persona formulando así un recurso de amparo y una demanda basada en la opinión consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trata de la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Ellos no pueden negarle el derecho a una persona transgénero, simplemente no se puede y para eso el hecho se va a ir a fondo”, dijo muy clara.

El recurso de amparo se presentó la semana anterior y se está a la espera que los magistrados resuelvan si su caso es declarado con lugar o rechazado. Este proceso puede durar varios días.

“Voy a demostrar que una mujer trans tiene todo el empoderamiento como cualquier otra mujer a ser respetada”. — Vinna Rouge, modelo

Sin una explicación de parte de Opa a mujer transgénero

La sobrecargo costarricense asegura que su gran molestia se debe a que se sintió excluida al enterarse que de las 70 mujeres que se inscribieron ella fue una de las seis que no convocaron sin dar ninguna razón.

De hecho, asegura que envió un correo a la organización del concurso, cuya presidenta es Yessenia Ramírez (esposa del dueño de ¡Opa!), pidiendo una respuesta y que la razón que le dieron no la convenció.

Yessenia Ramírez, de canal ¡Opa!, es la directora de la organización de Miss Universe Costa Rica.

“Lo que me respondieron fue algo así como: ‘si no la llamamos fue por algo’, ‘si no la llamamos no calificó'. Nunca me dieron la razón del por qué, nunca hubo una razón. ¿Qué es que soy muy gorda?, ¿por qué soy muy flaca o muy alta?, ¿por qué son muy negra o muy blanca?, es obvio que se sabe la razón del por qué, pero ellos no lo quieren decir, por eso mis abogados se encargarán”.

“Si a mí me hubieran llamado al casting por lo menos, porque eso es lo que ellos debieron de haber hecho para estar tranquilos y que esto no hubiera pasado. Me hubieran llamado al casting porque ellos aceptaron mi inscripción y yo voy al casting y modelo y hago feo y se ríen de mi y me mandan para la casa, pues bueno ahí tienen derecho a decir que es que camino muy feo y todo normal, pero no, me excluyeron. ¿Dónde está la razón del rechazo, qué es lo que pasa?”, recalcó.

Vinna agregó que nunca visualizó elevar su caso hasta los estrados judiciales, pero que intenta dejar un legado para que a futuro no le pase lo mismo a otras mujeres transgénero que también sueñan con representar a Costa Rica en el Miss Universo.

Miss Universo sí acepta transgéneros, pero Costa Rica se da el lujo de ser el primer país en cometer una discriminación así”. — Vinna Rouge, modelo

Por su parte, la directora del certamen Yessenia Ramírez afirmó que no han recibido ninguna notificación, que es un tema que le deja a los abogados y que por eso no dará una opinión al respecto.

Vinna Rouge conoció a la actual Miss Universo Sheynnis Palacios en uno de sus viajes como aeromoza.

Cambio de voz

Vinna nos contó además que a raíz de todo este problema con el Miss Universe la contactó un doctor colombiano y le ofreció hacerle una glotoplastia para que deje de recibir críticas por su voz.

Hace unas semanas se operó las cuerdas vocales en su clínica en Barranquilla y ahora su voz se escucha más femenina.

“Estoy con terapia tres veces al día, son ejercicios bien fuertes para liberar y masajear las cuerdas vocales para que sigan entonando y sigan cogiendo fuerza, pero el volumen es lo último que se recupera, para diciembre ya voy a estar súper, ya no es esa voz tan grotesca, ahora es esa fineza, mi voz ya representa lo que soy, una mujer”, dijo.