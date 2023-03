Transmisión de Teletica de los Óscar tendrá a un gran ausente este año

Wálter Campos y Mario Giacomelli tienen más de una década de transmitir junto los premios Óscar. Facebook

La ceremonia de la entrega de los Premios Óscar se realizará este domingo y como ya es tradición, Teletica será la televisora encargada de transmitirla, solo que este año tendrá a un gran ausente.

El periodista Wálter Campos y el experto en cine Mario Giacomelli suelen ser los que siempre están al frente de dicha trasmisión y realizan la traducción al español de todo lo que ocurre en los famosos Premios de la Academia.

Sin embargo, esta vez el presentador de 7 Estrellas y amante del arte cinematográfico no estará con su acostumbrado esmoquin frente a las cámaras. El año pasado también estuvo ausente.

No crea que lo castigaron, al contrario, el experimentado periodista se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, cumpliendo una nueva meta personal que tiene mucho que ver con el cine. Más adelante le contamos en qué anda por allá.

En su lugar estará Andrea Bianchi, quien es traductora y que también estuvo en la transmisión del año pasado cuando el actor Will Smith le pegó una bofetada al comediante y presentador de los premios Chris Rock por burlarse de la cabeza rapada de su esposa Jada Pinkett. ¡Cómo olvidar ese momento!

Wálter tiene varios días de estar en Nueva York. Instagram

Wálter no estuvo en esa ocasión porque para esas fechas, marzo 2022, no podía ni hablar.

Él ha estado al frente de esta transmisión desde hace unos 15 años.

“El año pasado no lo hice porque estaba lidiando con una incapacidad, tuve una hemorragia en las cuerdas vocales y me tuvo alejado del trabajo un tiempo”, contó.

Esta vez Teletica transmitirá la ceremonia primero por Xpertv en vivo, a partir de las 6 p.m., y después se retransmitirá por canal 7, a partir de las 9 p.m. Dicho cambio se debe a que a las 7 p.m., por el canal del trencito estarán con el programa Force Masters.

Rumbo a la actuación

Pero, ¿qué anda haciendo Wálter Campos en la Gran Manzana? Pues bueno, el comunicador nos contó que estará por allá hasta finales de este mes porque está recibiendo un curso para ser actor.

Él fue aceptado por la destacada academia Acting Studios, de Nueva York, para realizar unos cursos de actuación.

“Es un conservatorio de actuación del método Meisner, que es como el estándar de actuación que revolucionó la industria del teatro, del cine, de la televisión. Es muy interesante, todo eso nació acá y es un método muy respetado. Es muy intenso la verdad, muy demandante”, dijo.

El periodista de Teletica verá esta vez la ceremonia junto a sus nuevos amigos actores. Instagram

Dicho método fue desarrollado por Sanford Meisner, actor y profesor de interpretación de nacionalidad estadounidense, y se basa en una serie de ejercicios diseñados para desarrollar y afinar al actor.

Campos mencionó que luego de regresar de este curso analizará muy bien si se enfocará más en la actuación y dar inicio, así, a una carrera como actor.

“Si es algo que me ha interesado y quiero ver qué proyectos puedo tomar porque no estoy cambiando de vida, digamos, pero sí quiero hacer cosas, entonces, todavía no es hora de contar qué o cuándo y cómo, pero si tengo algunas cosas que quiero preparar y es parte de estar aquí”, mencionó.

“Todo a la vez en todas partes”, "Al mismo tiempo" y "Tár", los tres films que tienen más posibilidades de alzarse con el premio mayor este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. GDA

Aunque esté algo ocupado con los cursos, el periodista igual sacará tiempo para ver la entrega de los Óscar con sus nuevos amigos extranjeros.

Las favoritas a la estatuilla

Las nominaciones en las principales categorías para la 95ª edición de los Premios de la Academia, que se entregarán este domingo en Los Ángeles, están bastante reñidas.

Jimmy Kimmel será nuevamente, quien conducirá la ceremonia.

La alocada cinta de ciencia ficción “Todo en todas partes al mismo tiempo” lidera la carrera a los Óscar con 11 nominaciones, seguida del film en alemán sobre la Primera Guerra Mundial “Sin novedad en el frente” y la comedia trágica “Los espíritus de la isla” (“The Banshees of Inisherin”), ambas con nueve.

Brendan Fraser y Austin Butler se disputan la categoría a Mejor actor. AFP

Las nominadas a Mejor película este 2023 son: “Sin novedad en el frente”, “Avatar: El sentido del agua”, “Almas en pena de Inisherin”, “Elvis”, “Todo a la vez en todas partes”, “Los Fabelman”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “El triángulo de la tristeza” y “Ellas hablan”.

De todas, la favorita de muchos a ganar la estatuilla es “Todo a la vez en todas partes”.

En el caso de la categoría de Mejor actriz están nominadas: Cate Blanchett por “Tár”; Ana de Armas por “Blonde”; Andrea Riseborough por “To Leslie”; Michelle Williams por “Los Fabelman” y Michelle Yeoh por “Todo a la vez en todas partes”.

La actriz Jamie Lee Curtis podría ganar su primer Oscar este domingo. GDA

En cuanto a Mejor actor los nominados son: Austin Butler por “Elvis”; Colin Farrell por “Almas en pena en Inisherin”; Brendan Fraser por “La ballena”; Paul Mescal por “Aftersun” y Bill Nighy por “Living”.

Las que podrían ganarse la estatuilla a Mejor actriz de reparto están: Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu-

En el caso de Mejor actor de reparto esta vez están nominados: Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, Barry Keoghan y Ke Huy Quan.