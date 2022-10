¿Transmitirá canal 36 los toros de Zapote? Esto fue lo que dijo David Patey...

29/12/2019 Zapote. Recorrido por Campo Ferial y sus atracciones: tramos de comida, juegos mecánicos y, por supuesto, los toros, con buena presencia de toreros improvisados y de público en el redondel. Eugenia Chang, con lazo perfecto. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La Municipalidad de San José confirmó el viernes anterior que ya alquiló el redondel de Zapote para las corridas de fin y principio de año.

La gran pregunta que muchos se han hecho es ¿qué canal transmitirá los toros de Zapote si Repretel y Teletica harán sus corridas desde el redondel de Palmares?.

En nuestra cuenta de Facebook muchos televidentes comentaron que lo ideal es que el nuevo canal Trivision 36 tire estas corridas, porque ellos han venido haciendo transmisiones similares desde distintos redondeles de Guanacaste, Por eso contactamos al empresario David Patey para ver si la empresa adjudicada ya lo contactó.

La sociedad anónima El Tropezón de Oro de Morales, cuyo presidente es Alejandro Morales, pagó más de 156 millones de colones a la municipalidad para hacerse cargo del redondel del 25 de diciembre al 1° de enero y administrar las 16 corridas de toros.

Patey explicó que sí le consultaron si estaría interesado en hacerle frente a una transmisión de esa magnitud, pero tuvieron que decir que no porque como empresa ya tenían otros planes.

“No vamos a llegar a Zapote, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que el plan de negocio que estamos haciendo es otro; vamos a cubrir las fiestas de aquí de Guanacaste, en las mismas fechas, entonces, puede que se dé en un futuro”.

“Justamente, ayer (martes) me preguntaron, ¿David, va a ir (a Zapote)?, y les dije que no lo tengo considerado porque ahorita está fuera de mi plan de negocio. Es un evento grande que requiere de mucho recurso, tendría que trasladar todo, pagar vacaciones, pagar Navidad (a los empleados), aquí cubro eventos de toros y no me cobran por transmitirlos y la gente está contenta de que lleguemos a su pueblo”, aclaró.

David Patey y Jerry Alfaro anuncian que canal 36 crece y tendrá nueva oficina en La Sabana

El dueño de Trivision mencionó que seguro la gente los quiere a ellos porque ven que todos los fines de semana tienen eventos taurinos desde diferentes pueblos guanacastecos y por el gran crecimiento que ha tenido el canal a un año de estar en sus manos y las del periodista Jerry Alfaro.

“Estamos creciendo y, tarde o temprano, lograremos competir de tú a tuú con las televisoras grandes. En todas las empresas que he tenido siempre he mantenido buenas relaciones con la competencia y una competencia sana. Yo antes no sabía nada de fútbol, no sabía nada de jirafas, no sabía nada de televisión, pero me gusta entrar en cosas que no hice y no tengo formación porque termino haciendo las cosas más con sentido común que como se hace y me funciona superbien, así que vamos a ver en un futuro”, agregó.

El único canal que quedaría disponible para transmitir las corridas de Zapote sería el 13. Intentamos conocer su posición pero aún no hemos tenido respuesta.