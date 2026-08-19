Farándula

Tras 42 años de historia en Costa Rica, organizadores de la Teletón hacen un inesperado anuncio

Maratónica benéfica se realizó por primera vez en Costa Rica en 1984

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Por Manuel Herrera

El Club Activo 20-30 hizo un anuncio inesperado sobre la Teletón 2026 tras 42 años de historia de la maratónica benéfica en Costa Rica.

Por medio de las redes sociales, Teletón Costa Rica confirmó que la actividad de este año regresa al lugar donde se hizo por primera vez en 1984: el Gimnasio Nacional.

La Teletón se realizará este 2026 en el Gimnasio Nacional. Fotografía: Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

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El recinto deportivo fue casa de la Teletón en sus inicios y durante varios años. Luego, la maratónica se trasladó al Palacio de los Deportes en Heredia durante 15 años y más tarde la sede del evento fue el BN Arena en la Ciudad Deportiva de Hatillo.

Sin embargo, en 2026 Teletón dejará de nuevo su sede en el sur de San José y volverá a La Sabana.

Será en noviembre

Hay lugares que guardan historias... y este las vio nacer. En 1984, el Gimnasio Nacional fue la casa de la primera Teletón Costa Rica y este 20 y 21 de noviembre del 2026 Teletón Costa Rica regresa al Gimnasio Nacional, donde todo empezó”, dijo el locutor y presentador Andrés Zamora, el Padre Mix, en un video oficial que la Teletón compartió en sus redes.

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Con el paso de los años, la solidaridad llegó a distintos escenarios, pero este 2026 regresamos al lugar donde todo comenzó”, agregó la organización en un posteo tras compartir el video.

Con el anuncio, también confirmaron que la maratónica televisiva será en los últimos días de noviembre y no en los primeros de diciembre como era usual.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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