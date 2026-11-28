Luego de su sorpresivo regreso a la televisión este viernes en el programa Giros, María Teresa Rodríguez no se irá de la pantalla fácilmente y continuará al aire.

María Teresa Rodríguez fue confirmada por canal 6 en su elenco para la transmisión del festival Alajuela Brilla. (Captura/Captura)

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Rodríguez será parte del elenco que canal 6 fichó para su transmisión del festival Alajuela Brilla, el próximo sábado 5 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde.

Tere aparece en el video promocional que realizó la televisora para esa transmisión navideña organizada por la Municipalidad de Alajuela.

Los otros fichados

Además de María Teresa, en ese elenco estarán la periodista deportiva Mariela Montero, el locutor Jonathan Coronado, la imitadora Katherinne González, el presentador Julio Solís, el creador de contenido Sebastián Ocampo y el periodista deportivo Pablo Guzmán.

María Teresa Rodríguez salió de Teletica el 25 de setiembre como parte de los cesados por el cierre de 7 Estrellas. (Cortesía/Cortesía)

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De todos esos nombres el que más sorprende es el de Rodríguez, un talento que estaba “vacante” desde el 25 de setiembre pasado cuando fue cesada de Teletica por el cierre de 7 Estrellas.

Rodríguez ya es una conocida en el canal de La Uruca pues fue parte de los presentadores de Combate entre 2011 y 2013. Después regresó a la televisora en 2021 para presentar Giros y en mayo de 2022 renunció para irse a Teletica, de donde salió hace dos meses.

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