Tratamiento que recibe Coco Roper le está afectando una parte de su cara

Nicole “Coco” Roper Díaz sigue hospitalizada y este sábado habló de una situación que le está pasando en una parte de la cara debido al tratamiento médico que está recibiendo.

La hija de Lynda Díaz está hospitalizada desde mediados de semana tras sufrir una crisis con sus riñones, que están muy afectados por la sobreirradiación que recibió para tratar el cáncer cervical que tiene.

Coco Roper mostró cómo tiene sus labios por dentro y por fuera por culpa del tratamiento. (Instagram)

Ella quedó internada porque tienen que hacerle unos cultivos a su orina y recibir antibióticos por sus dolores de riñón, pero este sábado contó que el tratamiento que le dan le está provocando efectos secundarios en sus labios.

“Como pueden ver, la medicina me está quemando los labios, literal. Me estoy poniendo todo lo que tengo, pero toda la boca por dentro la tengo quemada”, contó en los primeros minutos de un largo video que compartió en su Instagram.

Ella no sabe las razones por las que el tratamiento le está produciendo esa reacción en sus labios, pero a pesar de eso, está tomando la situación con algo de humor, dentro de lo que cabe.

Coco Roper dice que sus labios están muy inflamados y quemados. (Instagram)

“Es porque es una medicina que cuando me la meten por vía no sé qué es el conecte, pero definitivamente sí lo hace un poco miserable. Estoy toda inflamada por todo lado, por lo menos me veo como si me inyecté los labios y quedé loca”, mencionó mientras mostraba las quemaduras de sus labios por dentro y por fuera.

Aprovechó el contacto con la gente para mencionar que recientemente recibió los resultados de unos exámenes médicos y salieron “bien”.

Coco no detalló sobre de qué tratan los resultados, pero sí prometió que más adelante contará lo que ha conversado con sus médicos sobre las opciones que hay para tratar su enfermedad y las secuelas de esta.

Coco Roper dice que está cuidándose los labios por las quemaduras que tiene. (Instagram)

Asimismo, dijo que espera poder irse para su casa el próximo lunes, pues ya es un hecho que pasará todo el fin de semana en el hospital.

