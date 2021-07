“Hicimos química y pasaba tiempo en el que no nos veíamos por el trabajo o porque se teñía de un solo tono, pero cuando nos volvíamos a ver, siempre era la misma química. Cuando me di cuenta de la muerte de ella tan repentina, uno queda impactado, fue terrible, estuve muy tocado. A los días Mau me contactó y me dijo que quería que tuviera varias cosas de Jenny, yo me sorprendí, me trajo una estrella que le dio Santiago Ferrando, también otras de eventos en Panamá, y unos gatos tan bellos. Me sentí muy halagado que los puse en el salón”, comentó Bustos.