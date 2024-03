Tu cara me suena lleva seis temporadas siendo una escuela y desfile de talento costarricense

El último ganador de Tu cara me suena fue Ed Quesada. (Cotesía TCMS)

Teletica ya está listo para estrenar la sétima temporada de Tu cara me suena, un programa que con humor, música, imitaciones y talento ha logrado cambiarle la vida a sus participantes.

El canal ya anunció que el programa, que se caracteriza por imitar y copiar con un poco de parodia presentaciones de artistas nacionales e internacionales, volverá con 10 participantes que son un mix perfecto de todo lo que ofrece el formato, este año con la mayoría de cantantes.

Elena Umaña (cantante), Gustavo “Tavo” Gamboa (comediante), Brian Cálar (cantante), Niah (cantante), Jonathan Samuel (cantante), Jecsinior Jara (cantante), Alita Salazar (cantante), Ramzii (cantante y bailarín), Rosibel Carvajal (actriz y cantante) y Bryan Villalobos (músico y cantante) serán los encargados de entrenar al público costarricense domingo a domingo.

Ellos tienen el reto de luchar gala a gala por los tres millones de colones que serán destinados a una obra social y de ser los mejores participantes de todas las temporadas, ya que este año vienen con cambio de imagen al ser la temporada siete, número especial para el canal.

Seis temporadas llenas de talento y diversión

La primera temporada fue en el año 2015, cuando un grupo lleno de carisma acompañado por un jurado de lujo como Alex Costa, Eugenia Fuscaldo y Duvalier Quirós, lograron conquistar a los ticos, sobre todo el cantante Luis Montalbert- Smith, quien fue el ganador.

El roquero logró ganarse el cariño del público, la admiración de los jueces y el respeto de sus compañeros, ya que los participantes también se dan puntos unos a otros.

El éxito fue tanto que en el 2016 volvieron con la segunda temporada, donde Christian Gómez Tapón, salió de su zona de confort y se mostró como nunca antes, con complicados personajes y cambios de género que poco a poco lo llevaron a ganar la temporada, ya que este programa tiene la particularidad de que nadie sale expulsado, todos van acumulando puntos a lo largo de las galas.

Un año después, en el 2017, arrancaron con la tercera entrega, una de las más difíciles, donde Mauricio Herrera, conocido como el “Elvis Tico”, se dejó el primer lugar y se ganó el cariño del país.

Dos años más tarde, fue el turno de los actores Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez quienes le dan vida a los queridos personajes de “Juan Vainas y Chibolo”, su ingenio, humildad y humor los hizo ganarse a los televidentes.

En plena pandemia del covid-19, en el 2020, hicieron la quinta temporada, una de las más complicadas y reñidas, con un gran pique entre dos artistas nacionales, Esteban Gómez “Gonín” y Eduardo Aguirre, pero al final el intérprete de “Playa, montaña y sol” se dejó el premio de campeón, siete millones en colones.

La sexta y última temporada fue en el 2021 y tuvo varios cambios, como el jurado, que estuvo integrado por Kurt Dyer, Luis Montalbert y Natalia Monge, y el ganador fue el artista nacional Eduardo “Ed” Quesada.

En Tu cara me suena Gonín disfrutó meterse en la piel de Laura León.

Programa es un trampolín en la carrera de los participantes

De cara al estreno de la sétima temporada, en La Teja hablamos con los dos últimos ganadores, Gonín y Ed Quesada, a quienes ser parte de este formato les marcó un antes y un después en sus vidas.

Para el cantante de música urbana, el hecho de salir de su zona de confort y de mostrarse en otros géneros musicales fue una gran satisfacción.

“Aprendí mucho de mis compañeros y de mis profesores, aprendí mucho también sobre lo que es estar frente a las cámaras, sobre desenvolverme entre las cámaras. Aparte también había personas en Costa Rica que me conocían por “Playa, montaña y sol” y también la gente del género reggae desde el tiempo de Radicales, pero también había personas que no me conocían y siento que me llegaron a conocer por el programa”, comentó.

En el caso de Quesada, para él, además de ser una escuela, fue una plataforma que le abrió muchas puertas y le dio la oportunidad de conocer a personas que admira desde siempre.

“No había experimentado tantas cosas como las experimenté en Tu Cara Me Suena, principalmente porque muchas de las cosas que tiene el programa yo las hacía naturalmente dentro de mis shows, pero no imaginé que podía llevarlo a un nivel escénico donde se me exigía. El programa me motivó mucho, abrió muchas puertas artísticas. Conocí gente que admiro, por ejemplo, Silvia Baltodano es una gran referencia para mí”.

La nueva temporada empezará el 07 de abril a las 7 de la noche.