Un consejo de Maribel Guardia le cambió la vida a Karina Ramos

Karina Ramos y Maribel Guardia han compartido en México. Instagram.

La miss Costa Rica 2014, Karina Ramos, lleva ya casi tres años de vivir y trabajar en México, lugar al que llegó por consejo de nada más y nada menos que de Maribel Guardia.

Esto fue lo que confesó la guapa en una entrevista que tuvo con la actriz Sofía Chaverri, en el pódcast “Filosofiando”, que estrenó la intérprete de Rosalinda.

“Un día de la nada me escribe Maribel Guardia y me dice: ‘Karina, usted tiene esto y esto, no desperdicie su talento y sus habilidades, váyase para México’, y yo dije: ‘Si Diosito me lo pone en el camino, ¿quién soy yo para decirle que no?’”, contó Ramos en un adelanto que compartieron ambas en redes sociales.

El estreno de la conversación completa será este miércoles en las diferentes plataformas y, según lo que mostraron, se ve que va a estar buena.