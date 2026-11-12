Un detalle sobre el féretro llama la atención en la vela de don Leonardo Perucci: vea las primeras fotos de su despedida

La despedida física y emocional a don Leonardo Perucci ya inició.
El cuerpo del actor ya está siendo velado en la Funeraria del Magisterio, en San José.
La vela inició pasadas las 4 de la tarde, hora que había anunciado la familia la mañana de este miércoles.
Algo que llamó mucho la atención fue la bandera de Chile con la que cubrieron el féretro en el que descansa el cuerpo de don Leonardo.
Perucci nació en Antofagasta, Chile, el 13 de diciembre de 1938. Tras el golpe de Estado de 1973 en ese país, vivió un período en Cuba antes de establecerse en Costa Rica en 1979.
Nuestro país fue su segunda patria y donde descansarán sus restos.
LEA MÁS: Familia de Leonardo Perucci confirma dónde será su vela y cuándo se realizará la misa
Perucci falleció el martes 10 de noviembre a los 87 años y su partida enluta la televisión y el teatro costarricense.
Uno de los primeros en despedirse
Entre los primeros en acudir a la vela estuvo René Picado, presidente de Teletica, empresa donde don Leonardo dio sus primeros pasos en la televisión costarricense.
En esa televisora, Perucci condujo espacios como Fantástico. También trabajó en Repretel como presentador de Giros.
LEA MÁS: Falleció el querido actor y presentador Leonardo Perucci
El último adiós a don Leonardo será este jueves, a partir de la 1:30 de la tarde, en la iglesia San Juan Bosco, en San José.