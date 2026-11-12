Farándula

Un detalle sobre el féretro llama la atención en la vela de don Leonardo Perucci: vea las primeras fotos de su despedida

El querido actor falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años y ya muchas personas se acercan a despedirlo

Por Manuel Herrera

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La despedida física y emocional a don Leonardo Perucci ya inició.

El cuerpo del actor ya está siendo velado en la Funeraria del Magisterio, en San José.

La vela inició pasadas las 4 de la tarde, hora que había anunciado la familia la mañana de este miércoles.

Algo que llamó mucho la atención fue la bandera de Chile con la que cubrieron el féretro en el que descansa el cuerpo de don Leonardo.

Perucci nació en Antofagasta, Chile, el 13 de diciembre de 1938. Tras el golpe de Estado de 1973 en ese país, vivió un período en Cuba antes de establecerse en Costa Rica en 1979.

Nuestro país fue su segunda patria y donde descansarán sus restos.

11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
La bandera de Chile cubre el féretro donde descansa don Leonardo Perucci. (Jose Cordero/José Cordero)

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Perucci falleció el martes 10 de noviembre a los 87 años y su partida enluta la televisión y el teatro costarricense.

Uno de los primeros en despedirse

Entre los primeros en acudir a la vela estuvo René Picado, presidente de Teletica, empresa donde don Leonardo dio sus primeros pasos en la televisión costarricense.

En esa televisora, Perucci condujo espacios como Fantástico. También trabajó en Repretel como presentador de Giros.

11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
Esta linda fotografía que refleja el gran amor de don Leonardo por su esposa Arabella Salaverry, con quien estuvo durante 47 años. (Jose Cordero/José Cordero)

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El último adiós a don Leonardo será este jueves, a partir de la 1:30 de la tarde, en la iglesia San Juan Bosco, en San José.

11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
En un rinconcito de la sala de velación hay un espacio donde se muestran los reconocimientos que recibió don Leonardo por su carrera. (Jose Cordero/José Cordero)
11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
René Picado fue uno de los primeros en llegar al velorio de don Leonardo Perucci. También asistió su "mano derecha" en Teletica, Jorge Garro. (Jose Cordero/José Cordero)
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Doña Arabella Salaverry recibe el cariño de mucha gente en esta dura partida. (Jose Cordero/José Cordero)
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La actriz Alejandra Portillo en un reconfortante abrazo a doña Arabella Salaverry. (Jose Cordero/José Cordero)
11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
Muchas personas ya llegan a la despedida de don Leonardo. (Jose Cordero/José Cordero)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008