Un sueño por cumplir alejaría a Wálter Campos de canal 7

Wálter Campos es una de las caras más conocidas de canal 7.

Wálter Campos es una de los figuras que más años tiene de trabajar en canal 7, pero un sueño pendiente de cumplir lo alejaría de Teletica y de la televisión nacional.

El productor y periodista tiene 20 años de trabajar en la televisora del trencito y aunque espera seguir por mucho tiempo más, hay una razón que lo sacaría de las cámaras.

Campos sugirió una de las causas por las que abandonaría la pantalla tica al contestar una pregunta que le hicieron en Instagram, luego de activar la famosa cajita en sus historias.

“¿Qué es algo que dices: ‘mae, tengo que hacerlo antes de morir’?”, cuestionó el seguidor al presentador del programa 7 Estrellas.

Como había prometido responder a todas las preguntas esa no la obvió y, aunque no mencionó la televisión para nada, no hizo falta la referencia para sacar esa conclusión.

“Vivir un tiempo fuera del país con el objetivo exclusivo de escribir”, afirmó el comunicador de 48 años.

Además de la televisión y el periodismo, escribir es una de las grandes pasiones de Wal, quien a finales de agosto celebró los 10 años del lanzamiento de su primer libro “Zen y caos”.

Otra cosa que mencionó el comunicador fue dirigir algún proyecto audiovisual. “Todo lo demás lo he ido cumpliendo, toma años”, enfatizó.

En marzo pasado, Wálter había hablado de lo que haría en caso de que Teletica terminara su contrato, y escribir fue parte de los planes que destacó. En ese momento no habló de la posibilidad de irse un tiempo del país.

Wálter Campos dijo que en algún momento quiere vivir fuera del país y dedicarse solo a escribir. (Instagram)

“Ahorita estoy muy feliz en Teletica, pero siempre he necesitado hacer varias cosas, con una sola me aburro. Necesito potenciar la creatividad de otra manera, necesito diferentes formas de expresarme y comunicarme, de hacer dinero”, refirió en aquella oportunidad.

Además de escribir dos libros mencionó que le encantaría dar charlas, hacer videos educativos, ser maestro de ceremonias y locutar y actuar; en esas dos últimas ya tiene camino recorrido.

