Una cara conocida regresa a la emisora Los 40 principales

Andrea Fernández vuelve este viernes a Los 40.

La locutora Andrea Fernández le dio una gran noticia a sus seguidores de redes sociales.

Fernández quien estuvo alejada por cuatro meses de la radio, luego de haber tenido a su pequeño Felipe, quien nació el pasado mes de junio, anunció que este próximo viernes 22 de septiembre, regresa de nuevo a las canchas de la radio.

Hablamos con Andre, quien nos contó que tiene una mezcla de sentimientos ahora que volverá a la radio.

“Tengo mucha alegría de saber que tengo trabajito y que me ha esperado todo este tiempo que estuve con permiso de maternidad y también nerviosa por tener que dejar a Felipito”, dijo.

Andrea en sus historias de Instagram le confesó a sus fieles seguidores que contó mal los días y pensó que entraba el próximo lunes a la radio; razón por la cual se tuvo que poner a organizar algunas cosas pendientes.

“Ya tenía algunos días organizados con lo del cuido del bebé, pero yo me siento como cuando los chiquillos entran a clases, alistando el bulto, literal”, agregó.

La ahora mamá nos comentó que ya en unos meses cumple nada más y nada menos que cinco años de estar breteando en Los 40, y que es tan feliz que ya sus compañeros se han vuelto como una familia para ella.

“Mis compañeros son muy lindos, ellos están felices y los seguidores que son oyentes me han escrito cosas muy lindas, que me esperan y eso me emociona mucho”, detalló.

La parte dura de volver a trabajar

Le consultamos cómo se prepara con este cambio, ya que es después de compartir meses con su bebito se crea un vínculo muy especial entre las madres y los pequeñitos, y es complicado dejar a sus retoños.

“Estoy nerviosa, es algo nuevo tenerlo y será algo nuevo dejarlo, siempre he agradecido a mis redes ya que ellos me ayudan a hacer menos pesado el proceso, hay que ver qué pasará”, comentó.

Además, le preguntamos qué cómo ha sido esta nueva etapa de mamita y nos contó que está encantada.

“Siempre quise ser mamá y siempre supe que sería un reto, el cual ha sido bastante retador. Hay noches duras, el tema de la lactancia, el tiempo ya no es el mismo porque se acorta, pero a pesar de todo es una etapa muy hermosa”, añadió.

En cuanto a los posibles nuevos retos que Andre puede llegar a enfrentar, agregó el tema de la lactancia; sin embargo, ya le ha hecho mente a lo que tiene pensado hacer.

LEA MÁS: ¡Qué belleza! La locutora Andrea Fernández mostró a su pequeñito

“Por lo general con el tema de la lactancia estoy acostumbrada a darle pecho al bebé en cualquier momento que lo quiera; pero ahora eso va a cambiar, ya hasta estoy pensando en una hielera para transportar la leche. Una de las cosas que me tiene pensando es que si bebito me va a extrañar o me va a necesitar. Ahora tendré que acomodar mejor mi tiempo definitivamente”, dijo.