Una de las transformistas del Pride Awards brilló a más no poder gracias a su mamita

Brenna Swann es una de las transformistas más destacadas dentro de la comunidad gay. (Rafael Pacheco Granados)

Brenna Swann era una de las transformistas que más estaba deseando asistir al Pride Awards 2023 y no porque estuviera nominada en alguna de las más de 40 categorías, sino porque quería lucir el espectacular vestido de gala que le confeccionó su mamá.

Ella tiene seis años de ser drag queen, pero desde que le contó a su mamá, María Gabriela Garro, su preferencia sexual y que le gustaba vestirse como mujer, las dos disfrutan mucho cuando llega el mes de la Diversidad.

Rubi Ferrer presentó algunos de los premios. (Rafael Pacheco Granados)

Doña María Gabriela es modista y a Brenna desde siempre le gustó el brillo y los vestidos extravagantes, así que han hecho un gran equipo.

Según contó, entre las dos empezaron a diseñar su traje desde marzo anterior, pues saben que a la entrega de premios a lo mejor de la comunidad gay había que llegar espectacular.

Los Pride Awards 2023 se realizaron este martes 6 de junio en el cine Magaly. (Rafael Pacheco Granados)

Esta premiación se realizó la noche de este martes en el cine Magaly y los invitados debían desfilar sobre la alfombra roja al mejor estilo de los premios Óscar.

“El vestido me lo hizo mi mamá, que en estos momentos no está conmigo porque está al otro lado del mundo, de viaje por Noruega. De hecho, es el primer Pride Awards que no vengo con ella, pero estoy muy feliz porque el vestido me lo hizo ella y aquí la tengo presente conmigo”, contó luego de desfilar por la alfombra y llamar la atención de todos por su atuendo y maquillaje.

La cantante Elena Umaña y el humorista Carlos Ramos, "Porcionzón" fueron parte de los invitados a la premiación. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Gran marcha de la Diversidad será el 25 de junio y esta vez la ruta será diferente

Todo el apoyo familiar

Brenna Swann se presenta comúnmente los fines de semana en el Club Teatro y sus trajes casi siempre se los confecciona su mamá.

Fue hace más de diez años cuando le confesó a su familia su preferencia sexual y desde entonces no solo cuenta con el apoyo de doña María Gabriela, sino de toda su familia.

“Siempre he tenido full apoyo de parte de ella desde que le dije que soy homosexual y desde que le dije que quería hacer esto (transformismo) como arte, pero el apoyo no es solo de ella, también de mi papá, de mis hermanas, inclusive mi abuelita y mi sobrina que tiene cuatro años. Ellos siempre me han apoyado incondicionalmente y eso es algo que lastimosamente no todos en la comunidad tienen, por eso me siento muy feliz y honrado de la familia que me tocó”, mencionó.

Es muy bonito sentir el apoyo de la familia cuando uno se expresa como realmente es”, — Brenna Swann

06/06/2023 Cine Magaly. Entrega de premios de la comunidad gay los Pride Awards 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Por eso, para Brenna cada vez que llega junio es especial, no solo porque puede lucir el mejor diseño de su mamá, sino también porque con su historia ayuda a sensibilizar a la población sobre la igualdad y que el amor y el respeto es lo más importante.

Los Pride Awards es el inicio de una serie de actividades que tendrá la comunidad LBGTI+ para celebrar el mes de la Diversidad.

En la entrega de premios no podían faltar los show de transformismo. (Rafael Pacheco Granados)

Verónica González fue la presentadora principal de los premios junto a Sharde Al Mullah. (Rafael Pacheco Granados)