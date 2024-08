Una durísima noticia le golpea el alma a Ramón Luis Méndez

Ramón Luis Méndez lucha contra un cáncer de garganta. (Albert Marín)

El exárbitro Ramón Luis Méndez se llevó un durísimo golpe en su alma este lunes 12 de agosto con la muerte de su mamita, doña Piedades Vega Umaña.

El fallecimiento de la señora trascendió hace pocos minutos y fue confirmado a La Teja por fuentes cercanas a la familia del comentarista arbitral de Teletica Deportes.

Doña Piedades nació el 14 de julio de 1921 y era de las pocas costarricenses centenarias. Ella recién había cumplido 103.

Por ahora no ha trascendido más información relacionada con las honras fúnebres de doña Piedades.

La dura noticia sorprendió a Ramón Luis en medio de la lucha que está dando contra el cáncer de garganta.

Don Ramón Luis fue diagnosticado con la enfermedad hace casi un año y a pesar del duro resultado médico contó a La Teja en una entrevista en junio pasado, que asumió las cosas sin mucho drama.

“No ha habido dramatismo, no ha habido drama. ¿Días bastante duros? Creo que ofendería a Dios si digo que bastante duros o fuertes, pero no ha habido drama. El drama no va conmigo”, dijo sobre cómo enfrenta su situación de salud.

Ramón Luis Méndez y doña Piedades Vega, su querida mamita de 103 años.

Según Ramón Luis, el momento más difícil para él de cuando recibió los resultados médicos fue la vez que le tuvo que decir a sus hijos lo que estaba pasando.

En esta nueva prueba que le pone la vida, desde La Teja nos solidarizamos con Méndez y deseamos que la Misericordia de Dios lo acoja a él y a toda la familia en la despedida a su mamita.