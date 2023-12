Una foto de hace 10 años le trajo un mar de recuerdos a la periodista Merlyn Villarreal

Merlyn Villarreal es una reconocida periodista deportiva del país. (Instagram)

A la guapísima periodista Merlyn Villarreal le hizo bastante gracia “reencontrarse” con una fotografía suya de hace casi 10 años, cuando recién había regresado de su añorado viaje a Brasil donde fue a celebrar sus 25 años.

Villarreal contó que desde que tiene memoria es fanática del fútbol, por eso visitar en el 2014 Argentina y Brasil fue muy importante para ella, porque significó estar en la cuna de donde se practica el mejor fútbol del mundo.

La fotografía le trae el recuerdo de esa aventura a la guapa panelista del programa Tercer tiempo del canal ¡Opa!, quien contó a La Teja que la camiseta de la Selección Brasileña que luce es la original y se la compró en Brasil semanas antes del Mundial.

“Para mí, visitar Brasil fue una experiencia inolvidable porque fue previo al Mundial y para mi cumpleaños. Soy superfutbolera y vivir el ambiente previo a la copa del mundo, pasar mi cumpleaños, ir al Maracaná… fue una gran experiencia que viví y justamente esa camisa la compré en Brasil. Es una foto muy curiosa de la que no me acordaba porque tenía años de no verla”, contó la guapa a La Teja.

Merlyn Villarreal tenía 25 años en esta fotografía que tanto le emocionó volver a ver. (Instagram)

Para ese entonces, Merlyn recién se había graduado de su licenciatura en Mercadeo, y llevaba cerca de un año trabajando en el desaparecido canal 9.

“Me gradué de bachiller en Periodismo en el 2012 y ese año, el 2014, tuve el título de mi licenciatura y era apenas una recién graduada. Trabajaba en canal 9 en ese momento y en una entidad bancaria para poder pagarme los estudios y viajar, porque siempre he sido una trotamundos”, agregó la exfigura de Repretel.

Merlyn recordó que la fotografía la subió el 12 de junio del 2014, el mismo día en que se inauguró el Mundial de Brasil, por eso la mezcla de emociones que le genera la fotografía de su pasado de chiquilla.

“Me trae muchos recuerdos porque me acuerdo de ese viaje que hice en el 2014 y que fue una experiencia muy bonita. Deseaba quedarme para el Mundial pero me tuve que regresar”, continuó la curvilínea.

Merlyn Villarreal actualmente es ficha del canal ¡Opa! donde trabaja en el programa de Hernán Medford, Tercer tiempo. (Instagram)

Más sentimientos le provoca esa instantánea, a casi 10 años de tomada, porque este 2023 Merlyn volvió a visitar Brasil a inicios de noviembre para vivir la gran final de la Copa Libertadores; otro de sus anhelos al que ya le hizo “check”.