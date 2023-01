Una historia sin fin: Las broncas (públicas) que ha tenido Bryan Ganoza con su pareja

Youcenar hasta cambió de look para vivir más fresca en la famosa Ciudad del Pecado. Instagram

La joven Youcenar Castro hizo de conocimiento público, una vez más, los problemas que tiene con el papá de sus dos hijos, el cantante Bryan Ganoza.

Si bien parecía que ambos ya habían resuelto los problemas que a lo largo de su relación han tenido y que han expuesto al país, el video en el que la muchacha trata de machista, de vago y de mal padre a Bryan es una raya más pa’l tigre, pues sus broncas son recurrentes.

En enero del año anterior, se había dado otra polémica cuando la muchacha denunció en sus redes sociales lo mal que la estaba pasando con el embarazo de su segundo hijo, Bastian, debido a que no contaba con la ayuda del papá, quien le dijo que no le gustaba como se veía.

Pareja de Bryan Ganoza: “El superpapá se ha levantado solo una noche en su vida entera por el bebé”

“Esta vez él decidió desde que llegó, no le gusta cómo me veo y cómo soy embarazada. Se los juro, no lo entiendo, ya que sé que me veo hermosa y que soy una mamita sumamente fuerte y radiante. En fin, le hice toda una sorpresa fotos, cartas, música, lasaña, fueron tres meses esperándolo, no solo yo, sino mi bebé Bastian y Colette.

“Lo extrañábamos mucho y bueno ese día llegó y simplemente supe que otra vez algo andaba mal, ¿cómo iba a ser mi culpa? Todos los días trataba de dar todo de mí para quedar bien y eso que los achaques se adueñaron de mi cuerpo, estaba esperándolo para que me cuidara, me protegiera y simplemente me quisiera porque estaba en mi vientre (está) su bebé que tanto quería…”, señaló Youcenar aquella.

Ese relato de la muchacha fue confirmado por el mismo Cabro más macabro, quien en varias entrevistas comentó que ya no sentía atracción por su pareja. Eso sí, tiempo después y antes de su participación en Dancing with the Stars, arreglaron las cosas, se fueron a vivir juntos y siguieron adelante.

En el tiempo en Dancing with the Stars parecían la familia feliz. (Rafael Pacheco Granados)

A Ganoza no le gusta como Youcenar se ve embarazada, por eso se separaron

Más

Esa era la segunda vez que vivía una situación de ese tipo, ya que con la llegada de la pequeña Colette, se dio un problema muy similar, que derivó en el rompimiento de la pareja. Incluso, en aquel momento, Bryan no ocultaba que tenía dos mujeres, Castro y una cubana a quien conoció en Las Vegas.

“Para nadie es un secreto el embarazo tan difícil que pasé con mi hija Colette, me abandonaron, me maltrataron verbalmente y sicológicamente por parte de Bryan Ganoza y la mujer cubana, de mí ella nunca recibió ni una mala palabra. Más que un sueño, fue una pesadilla.

“Estos tres años que han pasado, yo he vivido quejándome de lo que me pasó inclusive se lo decía a Bryan constantemente, que había sido una mierda, que eso no se lo hiciera a nadie; tantas veces dije que no quería ser madre de nuevo; para mí el embarazo, parto y postparto fue horrible, en nada me fue bien, estuve sola, sin una pareja que me apoyara y me brindara amor y viví con eso en el pecho, ese temor de lo que me pasó y para cosas de la vida estoy embarazada de nuevo y se los juro que el amor de madre me permite esperar con tanto amor a mi hijo y lo respeto tanto que nunca pensé algo feo siempre con miedos, pero con amor lo recibí”, aseguró en aquel entonces.

En el momento de su primer embarazo, incluso en el programa De boca en boca le hicieron una especie de té de canastilla y le llevaron cositas para el bebé, ya que ella afirmaba que había sido abandonada por el stripper, cuando este vivía en Las Vegas.

Ante el video publicado este jueves por Castro, Ganoza aseguró que no se va a referir por respeto a su pareja.