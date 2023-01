Pareja de Bryan Ganoza: “El superpapá se ha levantado solo una noche en su vida entera por el bebé”

Youcenar Castro y Bryan Ganoza iniciaron su relación en el 2018 y estuvieron viviendo juntos en Las Vegas, Estados Unidos. Instagram

El video que hizo público Youcenar Castro, la pareja sentimental del cantante Bryan Ganoza, no fue lo único que ella compartió en sus redes sociales para evidenciar que el “cabro más macabro” no es tan buen padre, y para contar que ya está cansada de que no le ayude con sus hijos ni con labores de la casa.

La exmodelo y exparticipante del programa Combate escribió en su cuenta de Instagram que sufre de agresión por parte del artista, pero que no ha podido salir de esta relación porque la manipula con el dinero de la manutención.

Además, ella aclaró que no lo deja y busca un trabajo porque su hijo Bastian, de casi un año (cumple en marzo), la necesita mucho por la condición en que nació (prematuro y tuvo apendicitis) y porque no quiere dejar a sus hijos con un desconocido.

“Hace mucho estoy pidiendo un grito de auxilio, porque realmente la maternidad es dura y más cuando no cuentas con nadie para ayudarte. Yo ya no me acuerdo qué se siente lo que es ser consentido o amado”, publicó este 5 de enero.

(Video) Pareja de Bryan Ganoza lo expone como un mal padre y dice que no le ayuda con labores de la casa

Youcenar Castro, pareja de Bryan Ganoza, se rajó en sus redes. Instagram

Ella también asegura que el bailarín y modelo no ha sido un buen padre, ni atento con las necesidades de sus dos hijos desde que nacieron, porque piensa que eso solo le corresponde a la madre.

“El superpapá se ha levantado solo una noche en su vida entera por el bebé a cambiarlo y darle chupón, dice que eso es de mujeres, que es de mujeres cocinar, que es de mujeres pasar la escoba o lavar, pero es muy gracioso que cuando está en USA (Estados Unidos) hace eso y punto. Uno creería que por amor al verme llorar o gritar de estrés y hasta madrear, porque sí soy una vulgar y madreo, y ni así me ha dicho nunca ‘ocupa ayuda en algo’”, publicó.

La exmodelo asegura que su pareja no le ayuda con nada de sus hijos, solo con pagar los gastos de la casa. Instagram

Esta no es la primera vez que la joven alajuelense publica sus problemas personales con Bryan, pues desde que iniciaron su relación en el 2018 se la han pasado ventilando los encontronazos que han tenido entre ellos.

Hasta el momento, Ganoza no se ha referido a este tema, a pesar de que se le llamó a los números de celular registrados a su nombre, y se le enviaron mensajes en sus redes sociales, para conocer su criterio al respecto. No obstante, al cierre de esta nota no hubo respuesta alguna.

En el video que ella compartió en horas de la mañana él le dice que la relación entre ellos había terminado.

El cantante ha guardado silencio sobre esta situación con su pareja. Archivo (Cortesía)