Una josefina y una moncheña fueron las ganadoras del Tour Chiky 2022

Ashley Lobo y Melanie Zúñiga son dos talentos ticos que van pa' arriba. Cortesía.

La cantante Ashley Lobo, de 14 años, proveniente de San Ramón de Alajuela, y la bailarina Melanie Zúñiga, de 16 años, de San José, resultaron ser ‘muuucha’ galleta en sus diferentes disciplinas y por eso se convirtieron en las ganadoras de sus respectivas categorías de la edición 2022 del Tour Chiky.

Las dos muchachitas lograron coronarse tras haber sido elegidas entre un grupo de 39 semifinalistas.

Las presentaciones se hicieron frente a un jurado y un efusivo público juvenil que tuvo la difícil tarea de elegir entre las ejecuciones más destacadas del baile y el canto en este certamen anual que es cada vez más esperado por jóvenes con aspiraciones artísticas, con edades entre los 13 y los 18 años y que cumplan con el requisito de estar activos dentro del sistema educativo costarricense.

De Lomas del Río salió un joven cantante que nos abrió su “Corazón”

Ashley Lobo se presentó en el escenario con un emblemático traje de charra mexicana y en calidad de solista a cantar la icónica pieza del compositor Tomás Méndez (1954) “Cucurrucucú Paloma”.

Su potente voz capaz y su gran dominio escénico sorprendieron y a la postre le valieron el reconocimiento mayor por parte del jurado.

“Esta ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, estoy muy agradecida con todos los que votaron por mí, con la producción y con Chiky. Me gusta proyectar una vibra de confianza para que otras personas también se motiven a confiar en sí mismas. Mis papás fueron quienes me convencieron de cantar ‘Cucurrucucú Paloma’, pues es una canción que a ellos también les ha permitido ganar en concursos, al igual que a mi hermana. Ahora me tocó a mí. Esto me ha motivado a querer enfocarme más en mi carrera como solista, dar lo mejor que pueda dar para que el público disfrute de las canciones y de mi voz”, señaló Ashley luego de enterarse ganadora de la categoría de canto”.

Melanie Zúñiga, por su parte, usó un traje amarillo de baile tropical que calzó a la perfección con su coreografía solista.

La precisión en cada uno de los pasos y el desempeño limpio y libre de la coreografía que presentó, la hicieron merecedora del primer lugar.

“Me siento súperfeliz, tenía muchos nervios al principio, no sabía si iba a ganar… pero fuera lo que fuera que pasara, presentarme me estaba haciendo feliz. Me gusta mucho sentir la liberación que brinda el baile, creo que disfrutar de eso es lo más importante, hacer lo que a uno le gusta es muy relevante. Mi sueño es llegar a ser una gran bailarina, seguir bailando y enseñando”, señaló Melanie.

Los ganadores del Tour Chiky 2022 recibirán premios muy importantes. En el caso de Ashley, podrá componer y grabar una canción original y desarrollar su propio videoclip, mientras que Melanie, recibirá 1.500 dólares, así como seis meses de un coaching de baile especializado y otros premios de los patrocinadores.