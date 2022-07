¿Una nueva ‘Keyla Sánchez’ se asoma en Teletica?

Kimberly Loaiza podría encontrar un muy espacio en Teletica porque talento tiene.

La modelo Kimberly Loaiza se ha ido ganando poco a poco la simpatía de los productores de Teletica y desde que aceptó participar en “Dancing with the stars” no hay programa al que no la inviten.

El viernes anterior, por ejemplo, estuvo una vez más en “¡Qué buena tarde!” y no llegó para hablar de sus ensayos o del programa de meneos, sino que la pusieron a presentar junto a Natalia Rodríguez y a Yiyo Alfaro.

Días atrás también fue a participar en uno de los juegos que hacen en este espacio de las tardes e hizo tanto “clic” con Yiyo que ahora los están tratando de emparejar, sobre todo que ambos están solteros.

Aunque los dos no han salido ni a la esquina juntos, con tanta jodedera van a terminar siendo novios, así como cuando molestaban a Yiyo con Keyla Sánchez y finalmente anduvieron unos meses.

Si Kimberly se sabe espabilar y sigue diciendo “sí puedo llegar al programa”, quién quita y se termine ganando un campo como presentadora de Teletica cuando termine la competencia de baile.

Se ve bien

Bien, bien, ella podría convertirse en la nueva Keyla de “¡Qué buena tarde!” o de El Chinamo porque, como dicen en el mundo de la tele, las cámaras la aman, o sea, se ve muy bien en pantalla.

Por cierto, antes de que empezara “Dancing” les contamos que Kimberly se llevó un sustillo que la llevó a decir “¡qué dicha que no me operé!”.

La guapa modelo había aceptado ya estar en la nueva temporada de “Dancing with the stars” y se le metió que quería verse con una mejor silueta en el programa.

Cuando pensó hacerse los retoques estaba en el programa “Decímelo bajito” y pidió permiso para no estar en la grabación del último programa e ir a Colombia a operarse con un doctor que le recomendaron.

La cosa es que al llegar al país cafetero se contagió de covid-19 y no pudo hacerse nada porque le tocó guardar cuarentena. Al final solo turisteó los últimos días.

Sus excompañeros del ahora desaparecido programa de los sábados le dijeron que para qué iba a gastar plata en esos arreglitos si con los ensayos y el estrés que le generará Dancing adelgazará un montón.