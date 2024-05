Una presencia divina le dio el triunfo a Brian Cálar en Tu cara me suena

Brian Cálar le dedicó la gala a una persona muy especial. Cortesía

Brian Cálar le sacó las lágrimas a más de una de las personas que estuvo presente en el estudio Marco Picado de Teletica, para una nueva gala de Tu cara me suena,

Al talentoso, este domingo 19 de mayo, le tocó interpretar al artista Alejandro Fernández, con la canción “Ya lo sé que tú te vas”, con la cual ganó la gala. Él nos confesó que fue todo un reto porque no está acostumbrado a imitar voces.

“Esta canción significó todo un reto porque es una canción de mucho sentimiento, habla de una pérdida amorosa. De hecho, cuando estábamos practicando en los ensayos, la profe Silvia Baltodano me decía que me acordara de alguna ex que me hubiera roto el corazón para encontrarle sentido, pero no fue así”, comentó Cálar.

Brian confesó que minutos antes de arrancar el programa, él estuvo ensayando concentrado, pero le empezaron a llegar recuerdos de una persona muy especial: su abuelita Débora Méndez Villalobos, quien falleció de cáncer cuando él tenía 11 años.

“Empecé a recordar a mi abuela, a relacionar la letra de la canción con ella. Fue loco y curioso, porque se me llenaban los ojos de lágrimas, y sabía que si me ponía así no iba a poder cantar. Lo más curioso de todo esto, es que yo sentí la presencia de ella conmigo. El artista en la interpretación anda con un rosario y por ende tenía que usar uno, pero cuando volví a ver el rosario y vi al cielo dije: ‘Mamá, ¿verdad que estás aquí conmigo? Y sentí una cosa extraña’”, detalló.

Brian Cálar tuvo una noche muy emotiva. Cortesía

Cálar, recordando a su abuelita, contó que ella era muy devota a la religión católica y que después de esto, sintió mucha seguridad, pero cuando estaba cantando estaba tan emocionado que se le cerró la garganta de las ganas de llorar.

“Corté el aire y cuando terminó la canción me quebré a llorar, porque fue mucha la emoción y la tristeza que estaba sintiendo. La gente me contaba que lloraron conmigo, sin yo decir que la emotividad que hubo fue por mi abuelita”, agregó.

El expresentador de VM Latino, contó que el público estaba muy emotivo porque les transmitió todo lo que él sentía a través de la interpretación.

“La verdad es algo que yo nunca había experimentado, fue algo muy místico, porque nunca había vivido algo así”, comentó.

Este talentoso joven, con la victoria de esta gala, podrá ayudar a la Fundación Pollitos de Hierro con tres millones de colones.

“Estoy muy contento porque es una fundación de niños con cáncer. Y mi abuelita falleció de cáncer de parótida (las parótidas suelen causar hinchazón en la cara o la mandíbula) “, detalló.

Brian Cálar escogió la Fundación Pollitos de Hierro pensando en su abuelita. Cortesía

Brian Cálar contó que el público estaba muy emotivo con su interpretación. Cortesía

El cantante contó que precisamente escogió esa fundación porque lo hizo pensando en su abuelita.

“Yo era muy pequeño cuando ella falleció y los recuerdos que tengo son especiales. Lo que más me llega de su pérdida, fue todo el proceso de la lucha que tuvo contra el cáncer. Ella siempre me cuidaba y yo la veía con sus tratamientos y demás, hubiera deseado cuidarla y acompañarla, y haber hecho más cosas, pero yo era un niño”, concluyó.