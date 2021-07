Una selección de bellezas ticas representará al país en prestigioso certamen internacional

Cindy Fallas es la "capitana" de la delegación. Cortesía. Cindy Fallas es la "capitana" de la delegación. Cortesía.

Mientras la Tricolor pulsea hacer un buen papel en la Copa Oro, hay otra selección que pronto partirá hacia el extranjero para dejar en alto el nombre de nuestro país.

Se trata de una delegación de la organización Costa Rica Royalty Academy, compuesta por nueve reinas de belleza y un caballero, que viajará a República Dominicana a participar en el certamen Hispanoamericana Internacional, que se efectuará del 3 al 8 de agosto del 2021.

El grupo está bastante variado, pues lleva representantes en muchas categorías, todos ansiosos de regresar con las maletas llenas de coronas.

Cindy Fallas es una de las que viajará, ella tiene 38 años, es profesora de enseñanza especial y vecina de Acosta.

Ella nos representa bajo el título de Señora Petite Queen of the Continents y, si hacemos la analogía con el mundo del fútbol, ella es algo así como nuestra capitana.

“En mi caso yo diría que soy como una capitana porque me gusta liderar y apoyar a todas mis compañeras, me caracterizo por ser muy organizada y trato de siempre andar jalándolas para salir todas adelante, yo diría que ese es mi rol en el equipo”, señaló.

Cindy asegura que cuenta con el apoyo de sus dos hijos, de su esposo y de sus alumnos, quienes se entusiasman mucho cuando la ven sobre una pasarela o en fotos.

“Es un hobby para mí, pero tengo el gran apoyo de todos ellos, me motivan mucho, yo trato de complementar bien mi trabajo, mi familia y el modelaje”, aseguró.

Minerva es una "portera" más que hermosa. Cortesía.

Una de las que hará equipo con la acosteña es Minerva Hernández, esteticista de profesión, bachiller en Derecho y estudiante de Enfermería.

Ella tiene 33 años y vive en Alajuela. Competirá en la categoría Sra. Petite Hispanoamérica.

La bella macha considera que ella es como la portera de esta selección de guapuras, pues le gusta tener grandes retos.

“Yo digo que sería la portera porque me gusta tener responsabilidades y cargos importantes, dar lo mejor de mí y sacar adelante al equipo, soy arriesgada y me le pongo en frente a todo. Llevo bastante tiempo preparándome porque nos tocaba ir el año pasado y no se pudo, entonces me siento muy lista para lo que vayamos a toparnos”, afirmó la bella macha.

La entrenadora del equipo será Sibia Harrison, ya que es quien ha trabajado mano a mano con ellas desde hace varios años.

“Ha sido un proceso bastante fuerte para todos porque se busca que tengan una belleza integral. Se han preparado en el área de pasarela, de dicción y oratoria, desenvolvimiento escénico y en la parte física, porque todo es tomado en cuenta”, señaló.

Pura belleza tica viajará a República Dominicana. Cortesía.

Completísima

El resto de la alineación es la siguiente:

Lindsay Arguedas

Ella es licenciada en Administración de banca y finanzas y bachiller en la carrera de Turismo con énfasis en hotelería. Tiene 40 años y es de la provincia de Alajuela. Nos representará en la categoría de Señora Joven Hispanoamérica.

Diana Alfaro

Es administradora y diseñadora de modas, con énfasis en tendencias internacionales. Ella tiene 33 años y es de la provincia de Alajuela. Irá al certamen con el título de Sta. Turismo Petite Hispanoamérica Costa Rica.

Aylin Mata

Ella es secretaria ejecutiva con estudios en registros médicos y además es esteticista. Tiene 36 años y es de la provincia de Alajuela. Pulseará el título en la categoría Curvy Petite Queen of the Continents.

Jordan Lemones

El único hombre de la delegación es periodista de profesión, tiene 25 años y es de Limón. El asistirá con el título de Mister Hispanoamérica Costa Rica.

Jiriany Sánchez

Ella es estudiante de Medicina general y labora como asistente administrativa de una empresa constructora. Tiene 18 años y es de Alajuela. Va con miras a conquistar la corona de Teen Petite Hispanoamérica.

Angelina Piza

Ella es estudiante de primaria, tiene 11 añitos y es de San José. Además, cuenta con títulos en piano y canto profesional. Será nuestra representante en la sección de Preteen Hispanoamérica.

Sibia tiene al mando al montón de guapuras. Cortesía.

Karla Acuña

Es empresaria y propietaria de su propia marca de ropa. Tiene 40 años y es vecina de Heredia. También es maquillista profesional, manicurista y pintora.

Ella nos representa bajo el título de Señora Clásica Queen of the Continents Costa Rica

Pamela Brenes

Esta herediana es estudiante de Odontología, tiene 18 años y se caracteriza por ser una persona capaz y muy responsable.

Luchará por el cetro en la categoría de Teen Hispanoamérica.